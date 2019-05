Trzeci taki przypadek. Liverpool zapisał się na kartach Ligi Mistrzów

09.09 | Piłkarze Liverpoolu wykonali spory krok do półfinału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym drużyna Juergena Kloppa nie dała szans FC Porto.

16.04 | Piłkarze FC Porto zaczęli z wielkim animuszem, bo mieli co odrabiać, ale ich skrzydła zostały szybko podcięte. Gola w 26. minucie, bardzo dyskusyjnego, dla Liverpoolu strzelił Sadio Mane i The Reds mogli myśleć o półfinale Ligi Mistrzów. Wygrali 4:1, w dwumeczu - 6:1. Nokaut.

Zobacz, co powiedział menedżer Liverpoolu Juergen Klopp po porażce jego zespołu z Barceloną (0:3) w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów. Rewanż zostanie rozegrany we wtorek 7 maja.

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ LIVERPOOL - BARCELONA

Cud w półfinale Ligi Mistrzów. Liverpool wykiwał Barcelonę Liverpool w... czytaj dalej » Raz w historii Champions League udało się odrobić czterobramkową stratę. W sezonie 2016/17 dokonała tego... Barcelona. Duma Katalonii najpierw uległa u siebie Paris Saint-Germain 0:4, by w rewanżu zwyciężyć 6:1.

Druga wpadka Barcelony

Wcześniej jeszcze tylko dwa razy w historii rozgrywek udało się odrobić trzy gole. W sezonie 2003/04 Deportivo La Coruna uległo na wyjeździe AC Milan 1:4, by w rewanżu wygrać 4:0.

W 2017/18 ponownie w jednej z ról wystąpiła Barcelona - wygrała u siebie 4:1, a w rewanżu przegrała 0:3 i to AS Roma awansowała do półfinału.

Liverpool - Barcelona 4:0 (1:0)

Bramki: Origi (7.), (79.), Wijnaldum (54.), (56.).



Liverpool: Alisson Becker - Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson (46. Georginio Wijnaldum) - Jordan Henderson, Fabinho, James Milner - Xherdan Shaqiri (90. Daniel Sturridge), Sadio Mane, Divock Origi (85. Joe Gomez).

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen - Sergi Roberto, Gerard Pique, Clement Lenglet, Jordi Alba - Arturo Vidal (75. Arthur), Sergio Busquets, Ivan Rakitic (80. Malcom) - Lionel Messi, Luis Suarez, Philippe Coutinho (60. Nelson Semedo).



Drużyny, którym udało się odrobić cztero-, trzy- lub dwubramkową stratę w LM:

cztery bramki

Barcelona - Paris Saint-Germain 0:4, 6:1 (sezon 2016/17)

trzy bramki

Deportivo La Coruna - AC Milan 1:4; 4:0 (2003/04)

AS Roma - Barcelona 1:4; 3:0 (2017/18)

Liverpool - Barcelona 0:3; 4:0 (2018/19)

dwie bramki

Barcelona - Chelsea Londyn 1:3; 5:1 po dogr. (1999/2000)

AS Monaco - Real Madryt 2:4; 3:1 (2003/04)

Chelsea Londyn - Napoli 1:3; 4:1 po dogr. (2011/12)

Barcelona - AC Milan 0:2; 4:0 (2012/13)

Manchester United - Olympiakos Pireus 0:2; 3:0 (2013/14)

Chelsea Londyn - Paris St. Germain 1:3; 2:0 (2013/14)

Bayern Monachium - FC Porto 1:3; 6:1 (2014/15)

AS Monaco - Manchester City 3:5; 3:1 (2016/17)

Juventus Turyn - Atletico Madryt 0:2; 3:0 (2018/19)

Manchester United - Paris Saint-Germain 0:2; 3:1 (2018/19)