Emocje na Anfield. Liverpool stracił cenne punkty

Przed sobotnim meczem Liverpool miał punkt straty do prowadzących w Premier League piłkarzy Pepa Guardioli. The Reds wiedzieli, że chcąc utrzymać się blisko najgroźniejszych rywali, powinni w sobotę wygrać z Tottenhamem u siebie. Zadanie to okazało się jednak bardzo trudne. Walczące o Ligę Mistrzów Koguty pokazały dobry futbol i zdołały osiągnąć cenny remis.

Szybkie tempo na Anfield

Liverpool zwyciężył, Manchester City szybko odpowiedział W pierwszym meczu... czytaj dalej » Od początku meczu gospodarze mieli przewagę, częściej utrzymywali się przy piłce i w różny sposób starali się strzelić gola. Co chwilę stwarzali zagrożenie pod bramką Hugo Llorisa, ale brakowało im wykończenia i skuteczności.

Miejscowi musieli też bardzo uważać na błyskawiczne kontry zespołu Tottenhamu. Goście nie zamierzali bowiem kurczowo trzymać się swojej połowy i kilkukrotnie strzelali na bramkę.

W 38. minucie bardzo bliski gola był Virgil Van Dijk, który główkował po rzucie rożnym, ale trafił tylko w poprzeczkę. W odpowiedzi Pierre-Emile Hojbjerg uderzył z dystansu w słupek. Pierwsza połowa meczu była ciekawa, rozgrywana w szybkim tempie i stojąca na wysokim poziomie. Mimo braku goli kibice żegnali schodzących do szatni piłkarzy brawami.

Wielka szansa Manchesteru City

Po zmianie stron Liverpool nadal parł do przodu, ale nadział się na zabójczą kontrę Tottenhamu. Piłka powędrowała jak po sznurku - Harry Kane dograł do Ryana Sessegnona, ten dośrodkował do Heung-Min Sona, a niepilnowany Koreańczyk z zimną krwią wpakował futbolówkę do bramki. To już jego 20. gol w sezonie Premier League.

Źródło: Getty Images Trent Alexander-Arnold i Heung-Min Son w walce o piłkę

Po stracie bramki Liverpool próbował cały czas naciskać, ale rywale długo bronili się bardzo umiejętnie. Tak było do 74. minuty, kiedy na mocny strzał zza linii pola karnego zdecydował się Luis Diaz. Piłka odbiła się po drodze od nogi Rodrigo Bentancura i wpadła do siatki obok zaskoczonego Llorisa.

Do końca meczu The Reds starali się jak mogli, żeby zadać decydujący cios. Nie udało się, a podział punktów na pewno nie może zadowolić ekipy Kloppa.

W niedzielę Manchester City zmierzy się na własnym boisku z Newcastle United i prawdopodobnie odskoczy Liverpoolowi w tabeli na trzy punkty.

Wyniki 36. kolejki ekstraklasy Anglii:



sobota:

Liverpool - Tottenham Hotspur 1:1 (0:0)

Bramki: Son (56) - Diaz (74)

Brentford - Southampton 3:0

Burnley - Aston Villa 1:3

Chelsea - Wolverhampton 2:2

Crystal Palace - Watford 1:0

Brighton & Hove Albion - Manchester United 4:0

niedziela:

Arsenal - Leeds United (15.00)

Leicester City - Everton (15.00)

Norwich City - West Ham United (15.00)

Manchester City - Newcastle United (17.30)