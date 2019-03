Przedziwny gol samobójczy. Liverpool wyszarpał zwycięstwo

Choć na Anfield wicelider Premier League podejmował zespół zajmujący trzecie miejsce, to różnica punktowa między nimi wynosiła aż 15 punktów. Obie drużyny mają swoje własne cele – Liverpool walczy z Manchesterem City o mistrzostwo Anglii, natomiast Tottenham musi bronić miejsca premiowanego grą w Lidze Mistrzów.

Za The Reds przemawiała również lepsza forma w ostatnich tygodniach. Zespół Juergena Kloppa przed tym spotkaniem miał serię 10 meczów bez porażki, tymczasem Spurs nie byli w stanie zdobyć kompletu punktów w czterech ostatnich kolejkach.

Pierwsza połowa dla Liverpoolu

Przedmeczowe przewidywania przełożyły się na wydarzenia na boisku. Gospodarze szybko przejęli inicjatywę. Nie była to może nawałnica, ale to Liverpool był stroną przeważającą.

Przyniosło to efekt w 16. minucie niezwykle dokładnym dośrodkowaniem z lewej strony popisał się Andrew Robertson i Roberto Firmino strzałem głową otworzył wynik spotkania. Dla Robertsona była to już dziewiąta asysta w tym sezonie. W historii Premier League tylko dwóch obrońców mogło się pochwalić lepszą statystyką – Andy Hinchcliffe w sezonie 1994/95 i Leighton Baines w sezonie 2010/11 (obaj Everton) zaliczyli 11 decydujących podań.



9 - Andy Robertson has nine assists for @LFC in the Premier League this season; Andy Hinchliffe (1994-95) and Leighton Baines (2010-11) are the only defenders to have had more in a single campaign (both 11). Delivery. #LIVTOT — OptaJoe (@OptaJoe) March 31, 2019





Przebudzenie Tottenhamu

Świetną okazję do wyrównania goście mieli po przerwie. W 56. minucie do bezpańskiej piłki w polu Gol ze spalonego uratował Chelsea. Szydercze brawa dla sędziów Chelsea pokonała... czytaj dalej » karnym Liverpoolu doskoczył Christian Eriksen, ale jego strzał w ostatniej chwili zablokował Robertson. Gdyby nie interwencja Szkota, futbolówka najprawdopodobniej zatrzymałaby się w bramce Alissona.

Z minuty na minutę mecz był coraz bardziej wyrównany. Tottenham zaczął poczynać sobie zdecydowanie odważniej w ofensywie niż przed przerwą. W 70. minucie goście zostali nagrodzeni. Po składnej akcji i słabym ustawieniu obrońców Liverpoolu z bliska bramkarza The Reds pokonał Lucas Moura.

W 85. minucie piłkę meczową miał Moussa Sissoko. Wraz z Sonem Heung-minem wyszli dwóch na jednego z Virgilem van Dijkiem. Francuski pomocnik Tottenhamu zdecydował się na strzał i posłał piłkę wysoko nad poprzeczką. Fani The Reds mogli odetchnąć.

Kuriozum na wagę trzech punktów

Gdy wydawało się, że na Anfield dojdzie do podziału punktów, szczęście uśmiechnęło się do gospodarzy. W 90. minucie akcję głową na dalszym słupku zamykał Mohamed Salah. Piłkę odbił Lloris, trafiając w Toby'ego Alderweirelda. Belg chciał wybić zmierzającą powoli do bramki futbolówkę, ale... kopnął w murawę! Piłka przekroczyła linię i gospodarze mogli świętować.

Rzutem na taśmę Liverpool wyrwał w niedzielę komplet punktów. Drużyna Kloppa wskoczyła na pierwsze miejsce w tabeli Premier League. The Reds wyprzedzają Manchester City o dwa punkty, ale The Citizens mają jedno spotkanie do rozegrania w zapasie.

Wyniki 32. kolejki:

Liverpool - Tottenham 2:1

Cardiff City - Chelsea 1:2

West Ham United - Everton 0:2

Fulham - Manchester City 0:2

Brighton - Southampton 0:1

Burnley - Wolverhampton 2:0

Crystal Palace - Huddersfield 2:0

Leicester - Bournemouth 2:0

Manchester United - Watford 2:1