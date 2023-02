Liverpool podrażnił mistrza i pożałował. Pięć goli Realu na Anfield

LIVERPOOL - REAL MADRYT: TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ W EUROSPORT.PL>>>

Starcie tych ekip już w 1/8 finału to z pewnością jeden z największych hitów tej fazy rozgrywek. Inaczej być nie może, bo w ostatnich latach dwukrotnie mierzyły się w finałach: zarówno w 2022, jak i 2018 roku lepszy był Real.



Klopp nie chciał włączyć ostatniego meczu z Realem. "To była tortura" Menedżer... czytaj dalej » Dla obu ekip Liga Mistrzów może być ostatnią okazją do sięgnięcia w tym sezonie po prestiżowe trofeum, bo w kraju wiedzie im się różnie.



Liverpool nie ma praktycznie szans na mistrzostwo Anglii. W tabeli zajmuje dopiero ósme miejsce z 19 punktami straty do prowadzącego Arsenalu. Odpadł też już z Pucharu Anglii i Pucharu Ligi.



Lepiej, ale wciąż daleko od ideału, wygląda sytuacja Królewskich. W La Liga podopieczni trenera Carlo Ancelottiego plasują się na drugiej pozycji z ośmioma punktami straty do Barcelony Roberta Lewandowskiego. Właśnie z Dumą Katalonii zmierzą się też w półfinale Pucharu Króla.

Cudowna pięta, zaraz kolejne gole

We wtorek mecz na Anfield rozpoczął się od fajerwerków. Nie minęły cztery minuty, a z prawej strony piłkę w pole karne dograł Mohamed Salah. Tam obrońców uprzedził Darwin Nunez, który genialnym strzałem piętą nie dał najmniejszych szans Thibautowi Courtoisowi. Trybuny oszalały, to był gol godny wielkiego hitu Ligi Mistrzów.

Źródło: Getty Images Darwin Nunez z efektownym gole przeciwko Realowi Madryt

Pierwszy cios powalił Real na deski, ale Królewscy szybko starali się pozbierać. Ruszyli do przodu w poszukiwaniu wyrównania i dość szybko mogli nadziać się na zabójczy kontratak. Tańcem między obrońcami w polu karnym kończył go Salah, ale jego strzał minimalnie minął słupek. Maszyna Juergena Kloppa działała na naprawdę wysokich obrotach.

Egipcjanin długo nie rozpamiętywał niepowodzenia. Już kilkadziesiąt sekund później dopadł do Courtoisa, który popełnił katastrofalny błąd w przyjęciu i podał Salahowi gola na srebrnej tacy. Nie minął kwadrans, a Liverpool prowadził 2:0 i był w doskonałej sytuacji.

Źródło: Getty Images Thibaut Courtois podarował gola Mohamedowi Salahowi

Real potrzebował geniuszu jednego ze swoich piłkarzy i nie czekał długo. Błysnął Vinicius, który w narożniku pola karnego rozegrał piłkę z Karimem Benzemą i huknął nie do obrony w kierunku dalszego słupka. Połowa strat została odrobiona. Tempo tego spotkania było szaleńcze.

W 36. minucie było już 2:2. Ponownie trafił Vinicius, a tę bramkę zapamięta na długo. Bo tym razem Alisson Becker, bramkarz Liverpoolu, popełnił równie kuriozalny błąd, co jego vis a vis przy golu Salaha. Brazylijczyk próbując wybić piłkę z pola karnego, trafił piłkarza Realu, a futbolówka poleciała prosto do siatki. Real wstał z kolan przy wydatnej pomocy rywali.

Koncert Realu po przerwie

Piorunujący start Liverpoolu. Efektowny strzał piętą, zaraz fatalny błąd bramkarza Realu Zaledwie czterech... czytaj dalej » Remis utrzymał się do przerwy, a Liverpool miał 15 minut, by się uspokoić. Nie wykorzystał ich, bo pierwsza akcja po zmianie stron przyniosła Realowi pierwsze tego dnia prowadzenie. Rzut wolny z linii bocznej pola karnego wykonał Luka Modrić, a piłka trafiła prosto na głowę Edera Militao. Dla Brazylijczyka strzał był formalnością, a Liverpool trafił z nieba do piekła. Mecz, który układał się dla The Reds idealnie, stał się koszmarem.

A i to nie był koniec. Kilka minut później dwójkową akcję przeprowadzili Rodrygo i Benzema. Uderzał ten drugi. W piłkę trafił nieczysto i dość lekko, ale miał furę szczęścia, bo ta odbiła się po drodze od Joe Gomeza i zmyliła bezradnego Alissona. Anfield już niemal zupełnie ucichło. Było już 4:2 dla gości.

Obrońcy tytułu złapali taki luz, że ani myśleli zdejmować nogi z gazu. Piątego gola strzelił dla nich Benzema, a była to demonstracja siły. Francuz zabawił się z bramkarzem rywali, kładąc go na murawie, a za chwilę umieścił piłkę w okienku bramki.

Przed zaplanowanym na 15 marca rewanżem w Madrycie Real ma sytuację więcej niż komfortową.

Liverpool - Real Madryt 2:5 (2:2)

Bramki: Nunez (4'), Salah (14') - Vinicius (21', 36'), Militao (47'), Benzema (55', 67').

Wyniki i program 1/8 finału Ligi Mistrzów (wszystkie mecze o godz. 21.00):

wtorek, 14 lutego

AC Milan - Tottenham Hotspur 1:0

Paris Saint-Germain - Bayern Monachium 1:0

środa, 15 lutego

Club Brugge - Benfica 0:2

Borussia Dortmund - Chelsea 1:0

wtorek, 21 lutego

Liverpool - Real Madryt 2:5

Eintracht Frankfurt - Napoli 0:2

środa, 22 lutego

RB Lipsk - Manchester City

Inter Mediolan - FC Porto

Rewanże: 7-8 i 14-15 marca

Program kolejnych rund:

Losowanie par 1/4 i 1/2 finału: 17 marca (godz. 12.00)

Ćwierćfinały: 11-12 i 18-19 kwietnia

Półfinały: 9-10 i 16-17 maja

Finał: 10 czerwca, Stambuł