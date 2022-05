Spełniło się życzenie Salaha. "Mamy rachunki do wyrównania"

Radość Realu Madryt po awansie do finału Ligi Mistrzów

Radość Realu Madryt po awansie do finału Ligi Mistrzów

Juergen Klopp przedłużył kontrakt z Liverpoolem do 2026 roku

Juergen Klopp przedłużył kontrakt z Liverpoolem do 2026 roku

Juergen Klopp przedłużył kontrakt z Liverpoolem do 2026 roku

Przygotowania Realu Madryt do meczu z Manchesterem City w...

Przygotowania Realu Madryt do meczu z Manchesterem City w...

26.05 | Real znów najlepszy, wygrał finał Ligi Mistrzów trzeci raz z rzędu! W Kijowie pokonał Liverpool 3:1. Bohaterem Gareth Bale, antybohaterem - bramkarz Liverpoolu. Dla madrytczyków to 13. Puchar Europy.

Pierwszym finalistą Ligi Mistrzów został we wtorek Liverpool, który wyeliminował Villarreal. Po zwycięstwie 2:0 na Anfield przed tygodniem, w rewanżu The Reds wygrali 3:2, mimo że do przerwy przegrywali 0:2.

Cztery lata temu schodził z płaczem

Salah, który we wtorek zaliczył asystę przy golu Fabinho na 1:2, został zapytany, z kim chciałby się zmierzyć w finale. Wskazał na Real. Nawiązał w ten sposób do przegranej z hiszpańską drużyną 1:3 w decydującym meczu edycji 2017/18.

Gracz Liverpoolu opuścił boisko w Kijowie ze łzami w oczach już w pierwszej połowie wskutek kontuzji odniesionej po zagraniu Sergio Ramosa.

Źródło: Getty Images Po tym starciu z Ramosem dla Salaha zakończył się mecz finałowy

- Przegraliśmy z nimi w finale, więc teraz chcę znowu zagrać przeciwko Realowi. Mamy rachunki do wyrównania. Wierzę, że teraz będzie inaczej i to my po ostatnim gwizdku sędziego będziemy się cieszyć - podkreślił Egipcjanin w rozmowie z BT Sports.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Mohamed Salah (@mosalah)

Jego życzenie się spełniło. W środę w drugiej parze półfinałowej Real wyeliminował Manchester City. Królewscy do 90. minuty przegrywali 0:1, ale w ciągu 88 sekund zdobyli dwa gole i doprowadzili do dogrywki, gdyż w pierwszym starciu było 3:4.

W dodatkowym czasie gry trzecią bramkę dla gospodarzy uzyskał Karim Benzema i to Real awansował do finału, który odbędzie się 28 maja na Stade de France pod Paryżem.

The Reds poza Ligą Mistrzów celują w zdobycie wszystkich możliwych trofeów. Puchar Ligi Angielskiej już mają w gablocie po triumfie z Chelsea w rzutach karnych. Z londyńczykami spotkają się też 14 maja w finale Pucharu Anglii. Ekipa Juergena Kloppa nie złożyła jeszcze broni w walce o mistrzostwo Anglii. Obecnie tracą jeden punkt do Manchesteru City. W sobotę podejmą Tottenham w jednym z czterech meczów do końca sezonu.