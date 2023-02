Koszmarny wieczór Liverpoolu. Nigdy nie stracił tylu goli

LIVERPOOL - REAL MADRYT: TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ W EUROSPORT.PL>>>

"Uciszyli Anfield", "poważny kandydat do wygrania Ligi Mistrzów". Hiszpanie zachwyceni Realem Real Madryt jest... czytaj dalej » Katastrofy gospodarzy we wtorkowy wieczór nic nie zapowiadało. Po niespełna kwadransie prowadzili 2:0, oszołomiony Real był na deskach. Królewscy jednak podnieśli się w spektakularnym stylu. Do przerwy doprowadzili do remisu za sprawą goli Viniciusa Juniora.

W drugiej połowie kolejne bramki dołożyli Eder Militao i Karim Benzema (dwie). Goście z Madrytu wygrali 5:2.

Niechlubne osiągnięcia Liverpoolu z Realem

Liverpool został boleśnie sprowadzony na ziemię. Pierwszy raz The Reds w europejskich pucharach stracili aż pięć goli na Anfield.

To nie koniec niechlubnych osiągnięć. Jak wyliczyli statystycy Opty, Liverpool został pierwszą drużyną w Lidze Mistrzów, która, mimo prowadzenia 2:0, przegrała różnicą aż trzech goli.



2-0 - Liverpool are the first team in UEFA Champions League history to take a 2-0 lead but then lose the game by a three-goal margin. Dangerous. — OptaJoe (@OptaJoe) February 21, 2023

- Mam mieszane uczucia, jestem frustrowany wynikiem. Przez większą część pierwszej połowy graliśmy dobrze. Popełniliśmy jednak zbyt wiele błędów. Real karał nas za każdym razem - skomentował kapitan The Reds Jordan Henderson.

Rewanż w Madrycie odbędzie się 15 marca.

Liverpool - Real Madryt 2:5 (2:2)

Bramki: Nunez (4'), Salah (14') - Vinicius (21', 36'), Militao (47'), Benzema (55', 67').

Wyniki i program 1/8 finału Ligi Mistrzów (wszystkie mecze o godz. 21.00):

wtorek, 14 lutego

AC Milan - Tottenham Hotspur 1:0

Paris Saint-Germain - Bayern Monachium 1:0

środa, 15 lutego

Club Brugge - Benfica 0:2

Borussia Dortmund - Chelsea 1:0

wtorek, 21 lutego

Liverpool - Real Madryt 2:5

Eintracht Frankfurt - Napoli 0:2

środa, 22 lutego

RB Lipsk - Manchester City

Inter Mediolan - FC Porto

Rewanże: 7-8 i 14-15 marca

Program kolejnych rund:

Losowanie par 1/4 i 1/2 finału: 17 marca (godz. 12.00)

Ćwierćfinały: 11-12 i 18-19 kwietnia

Półfinały: 9-10 i 16-17 maja

Finał: 10 czerwca, Stambuł