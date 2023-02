"Uciszyli Anfield", "poważny kandydat do wygrania Ligi Mistrzów". Hiszpanie zachwyceni Realem

LIVERPOOL - REAL MADRYT: TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ W EUROSPORT.PL>>>

Trener Realu chwali Viniciusa Juniora. "Najczęściej decydujący o losach meczu piłkarz na świecie" Carlo Ancelotti,... czytaj dalej » Komentatorzy podkreślają, że we wtorkowym spotkaniu ekipa trenera Carlo Ancelottiego pokazała, że jest zespołem z dużą charyzmą, potencjałem i odpornością psychiczną.



"Uciszyli stadion Anfield w Liverpoolu w meczu, który już można uznać za historyczny" - oceniła relacjonująca spotkanie hiszpańska rozgłośnia Cadena SER.

"Real jest zespołem z charakterem"

Wskazała, że największym walorem Królewskich była odporność psychiczna, w efekcie której goście zmienili niekorzystny dla siebie wynik po nieudanej pierwszej połowie.



"Podnieśli się, przegrywając na Anfield 0:2, i nie dali szans rywalom na stadionie wypełnionym angielskimi kibicami. To najlepszy dowód na to, że Real jest zespołem z charakterem" - oceniła Cadena SER.



Stołeczna rozgłośnia wyróżniła w zespole z Madrytu Edera Militao, Viniciusa Juniora, a także Karima Benzemę i Lukę Modrica.



"Real karał nas za każdym razem" - Popełniliśmy... czytaj dalej » "Benzema i Modrić, ci dwaj starzy wyjadacze z Madrytu ośmieszyli dziś młodszych kolegów z utytułowanego angielskiego klubu" - podsumowała.

"Real przeszedł do historii"

Z kolei Radio Marca twierdzi, że wysokie zwycięstwo Realu na Anfield jest mocnym sygnałem wysłanym w świat, że z Królewskimi, pomimo niepowodzeń w lidze hiszpańskiej, trzeba się liczyć.

"Po dzisiejszym meczu możemy śmiało powiedzieć, że Real Madryt jest poważnym kandydatem do wygrania w tym roku rozgrywek Ligi Mistrzów" - stwierdzili komentatorzy sportowej rozgłośni ze stolicy Hiszpanii.



Dziennik "AS" wątpi w możliwość odrobienia strat przez angielski zespół. "Real wygrywając na Anfield 5:2 przeszedł do historii" - podsumowała madrycka gazeta.

Rewanż w Madrycie odbędzie się 15 marca.

Źródło: PAP/EPA Real Madryt wygrał na Anfield aż 5:2

Liverpool - Real Madryt 2:5 (2:2)

Bramki: Nunez (4'), Salah (14') - Vinicius (21', 36'), Militao (47'), Benzema (55', 67').

Wyniki i program 1/8 finału Ligi Mistrzów (wszystkie mecze o godz. 21.00):

wtorek, 14 lutego

AC Milan - Tottenham Hotspur 1:0

Paris Saint-Germain - Bayern Monachium 1:0

środa, 15 lutego

Club Brugge - Benfica 0:2

Borussia Dortmund - Chelsea 1:0

wtorek, 21 lutego

Liverpool - Real Madryt 2:5

Eintracht Frankfurt - Napoli 0:2

środa, 22 lutego

RB Lipsk - Manchester City

Inter Mediolan - FC Porto

Rewanże: 7-8 i 14-15 marca

Program kolejnych rund:

Losowanie par 1/4 i 1/2 finału: 17 marca (godz. 12.00)

Ćwierćfinały: 11-12 i 18-19 kwietnia

Półfinały: 9-10 i 16-17 maja

Finał: 10 czerwca, Stambuł