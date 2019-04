Liverpool przepędził demony. Chelsea pokonana na Anfield

Niemal równo pięć lat temu, bo 27 kwietnia 2014 roku, Liverpool w dramatycznych okolicznościach zaprzepaścił szanse na mistrzowski tytuł. Rywalem, podobnie jak i tym razem, była na Anfield Chelsea, a The Reds ścigali się o koronę z Manchesterem City. Tuż przed przerwą poślizgnął się Steven Gerrard, tracąc piłkę na rzecz Demby Ba. Ówczesny napastnik The Blues otworzył wynik spotkania, a Liverpool dobił w doliczonym czasie gry Willian. Ostatecznie mistrzostwo zdobył Manchester City, kończąc sezon z dwoma punktami przewagi nad The Reds.

Odniesień do wydarzeń z 2014 roku nie mogło teraz zabraknąć. Sytuacja była niemal identyczna. Rywalizacja o mistrzostwo znów rozgrywała się pomiędzy Liverpoolem a Manchesterem City. Wcześniej The Citizens zgodnie z planem pokonali na wyjeździe Crystal Palace 3:1 i na szczycie tabeli czekali na odpowiedź ekipy prowadzonej przez Juergena Kloppa.

Również Chelsea cały czas ma o co grać. The Blues nie mogą być pewni miejsca w czołowej czwórce. Miejsca, które daje prawo gry przynajmniej w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Znajdujące się za ich plecami Manchester United i Arsenal tracą do drużyny Maurizio Sarriego odpowiednio dwa i trzy punkty.

Podczas meczu na Anfield dało się więc wyczuć wysoką stawkę. Obie drużyny nie zamierzały rzucać się do huraganowych ataków. Nie oznacza to, że brakowało dogodnych okazji. W 6. minucie z woleja kopnął Mohamed Salah, ale trafił prosto w dobrze ustawionego Kepę. Po drugiej stronie boiska najgroźniejszy był Eden Hazard. W 20. minucie zatańczył on z piłką w polu karnym Liverpoolu. Zwiódł nawet Joela Matipa, lecz oddał zbyt lekki strzał, by zaskoczyć Alissona.

Najlepszą okazję w pierwszej połowie zmarnował Sadio Mane. Po podaniu Salaha znalazł się w idealnej pozycji do oddania strzału. Zdecydował się na techniczną próbę. Reprezentant Senegalu fatalnie jednak spudłował.

Mane w pełni zrehabilitował się tuż po przerwie. Miękkie dośrodkowanie posłał z prawej strony Jordan Henderson, a niepilnowany przez nikogo Senegalczyk spokojnie z bliska głową trafił do bramki. Na Anfield zapanowała szalona radość.

Kibice The Reds jeszcze nie zdążyli się uspokoić, a znów mieli powodu do świętowania! Fenomenalnym strzałem zza pola karnego popisał się Salah. Egipcjanin huknął nie do obrony i Kepa po raz drugi skapitulował.

Szczęście sprzyjało gospodarzom również pod własną bramką. W 59. minucie w słupek trafił Hazard. Chwilę później Belg znów zmarnował "setkę". Tym razem świetnie spisał się Alisson.

Pięć lat po dramacie Gerrarda Liverpool przepędził demony. The Reds pokonali na Anfield Chelsea 2:0 i znów doszło do zmiany na pozycji lidera Premier League. Drużyna Kloppa, która do rozegrania ma jeszcze cztery spotkania, nad Manchesterem City ma dwa punkty przewagi. The Citizens mają jednak o jedno spotkanie rozegrane mniej.

Liverpool - Chelsea 2:0

Mane 51, Salah 53