Dublety Firmino i Mane. Liverpool wciąż pół kroku za City

Po spotkaniu z Burnley Liverpoolowi pozostało jeszcze do rozegrania osiem kolejek w Premier League. Piłkarze Juergena Kloppa muszą w nich robić to, co w niedzielę - wygrywać i czekać ich to zaprowadzi. Na razie The Reds są wiceliderem i mają punkt straty do prowadzącego Manchesteru City. Oba zespoły mają jeszcze przed sobą mecze z trudnymi rywalami. Liverpool zmierzy się m.in. z Chelsea czy Tottenhamem, a The Citizens np. z Manchesterem United. Finisz sezonu zapowiada się zatem interesująco.

Sprytny gol

Tymczasem drużyna Burnley walczy o utrzymanie, więc miała na Anfield o co grać. Pokazała to już w szóstej minucie, strzelając gola w bardzo sprytny sposób. Jack Cork i James Tarkowski przyblokowali bramkarza Alissona Beckera, dzięki czemu Ashley Westwood trafił bezpośrednio z rzutu rożnego. Golkiper gospodarzy ze względu na brak miejsca interweniował wyjątkowo niezdarnie.

Liverpool zrobił jednak swoje, odpowiadając dwoma trafieniami w pierwszej połowie. Najpierw Roberto Firmino z metra wykorzystał podanie Mohameda Salaha, a dziesięć minut później Sadio Mane wykończył ładnym technicznym strzałem akcję w polu karnym.

Wielki błąd bramkarza

Gospodarze nie chcieli na tym poprzestawać. Do podwyższenia prowadzenia zabrali się już na początku drugiej połowy. Jednak mało z ich starań wynikało. Burnley pierwsze ataki pozycyjne zaczęło przygotowywać po godzinie gry. I wtedy kiedy ich gra zaczęła wyglądać nieźle, goście sprezentowali gola rywalom. Zrobił to bramkarz To Heat, który przy wybiciu od bramki podał do Salaha. Egipcjanin błyskawicznie znalazł się w polu karnym. Sytuację próbował ratować Charlie Taylor, który wybił piłkę spod nóg Salaha, ale dopadł do niej Firmino, który strzelił swojego drugiego gola bez najmniejszego kłopotu. Była 67. minuta i sprawa zdawała się być przesądzona.

Efektowna końcówka

Podopieczni Kloppa mogli więc spokojnie czekać na końcowy gwizdek, ale wybrali lekką nerwówkę. W 91. minucie do siatki trafił bowiem Johann Gudmundsson i zrobił się nagle 3:2. Spokój wrócił błyskawicznie po kontrataku wykończonym przez Mane, który zrehabilitował się za trafienie z trzech metrów w poprzeczkę chwilę wcześniej.

W następnej kolejce, 17 marca, Liverpool mierzy się na wyjeździe z Fulham. Natomiast Manchester City zagra z tym samym rywalem 30 marca. Wcześniej The Citizens zagrają mecz ze Swansea City w ćwierćfinale Pucharu Anglii.