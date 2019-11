Pogoń Liverpoolu w hicie. Trzy zespoły w grze o awans

Liverpool - Napoli - relacja na żywo Eurosport.pl

W pierwszym meczu tych drużyn zwyciężyło Napoli - 2:0. To było jednak we wrześniu, na początku fazy grupowej. Przez ten czas sporo się zmieniło. Włoski zespół nie wygrał od ponad miesiąca, praktycznie stracił szansę na mistrzostwo. Liverpool gra za to jak z nut i pewnie zmierza po tytuł.

W ostatnich spotkaniach Napoli miało problemy ze zdobywaniem bramek, pomóc nie mógł drużynie kontuzjowany Arkadiusz Milik. Polak i tym razem nie znalazł się w kadrze meczowej. Od pierwszej minuty na boisku pojawił się tylko Zieliński.

Przesłanek ku temu, że goście wywalczą na Anfield choćby punkt brakowało. Zaskoczenie było więc ogromne, gdy w pierwszej połowie kapitalnym wolejem z ostrego kąta popisał się Dries Mertens. Tuż po tym gdy piłka wpadła do siatki, gospodarze zaczęli protestować. Domagali się odgwizdania wcześniejszego faulu Belga na Virgilu Van Dijku lub pozycji spalonej strzelca.

Do akcji wkroczył VAR. Arbiter zdania nie zmienił i gola uznano.

Źródło: Getty Images Mertens dał prowadzenie Napoli

Gospodarze od początku spotkania mieli problemy ze stwarzaniem okazji. Po stracie bramki atakowali odważniej, mieli przewagę w posiadaniu piłki, długimi fragmentami przebywali na połowie włoskiej drużyny. Wszystko na nic, bo zmotywowani prowadzeniem zawodnicy Napoli rozsądnie się bronili.

Remis po emocjonującym widowisku. Valencia i Chelsea nadal z szansami na awans W środowy wieczór... czytaj dalej » Przed przerwą pod bramką gości naprawdę gorąco zrobiło się tylko raz. W szesnastce upadł Sadio Mane, sędzia karnego nie odgwizdał. Na Anfield zawrzało. Nerwowo nie wytrzymał Juergen Klopp, który tuż po tym zdarzeniu, za kolejną zbyt żywiołową reakcję, zobaczył żółtą kartkę.

Przed meczem pewne było, że zwycięzca już kolejkę przed końcem będzie świętować awans do 1/8 finału. Liverpoolczycy schodząc do szatni mogli czuć się podwójnie sfrustrowani, bo w drugim spotkaniu Salzburg prowadził na wyjeździe z Genkiem 2:0, zachowując szansę na wyjście z grupy.

Wyręczył obrońca

W drugiej połowie napór gospodarzy trwał, z tą różnicą, że w końcu przełożył się na realne zagrożenie Dwukrotnie bliski szczęścia był Roberto Firmino. Najpierw po jego strzale Kalidou Koulibaly wybił piłkę z linii bramkowej, w kolejnej akcji uderzenie głową napastnika The Reds przeleciało obok bramki.

Napoli zaczynało mieć coraz większe problemy z tempem narzuconym przez rywala, wyrównanie wydawało się być kwestią czasu. I stało się. Z rzutu rożnego centrował James Milner, skuteczną główką popisał się Dejan Lovren. Stały fragment gry uratował The Reds nie pierwszy raz w tym sezonie.

Źródło: Getty Images Lovren zdobył wyrównującą bramkę

Do końca spotkania zostało niespełna trzydzieści minut. Kibice gospodarze mogli poczuć się lekko rozczarowani, bo ich piłkarze zamiast szukać kolejnego gola dającego awans, znów grali wolno i przewidywalnie.

Napoli zaczęło grać nieco odważniej, w końcu udawało się mu przedostać na połowę gospodarzy. Żadna z drużyn nie potrafiła już jednak stworzyć okazji bramkowych i skończyło się remisem.

Salzburg ostatecznie wygrał w Belgii 4:1. Aby awansować, musi pokonać w ostatniej kolejce angielski zespół. Jeśli tego dokona, a Napoli nie przegra z Genkiem, to Liverpool pożegna się z rozgrywkami.

WYNIKI ŚRODOWYCH MECZÓW:

grupa E

KRC Genk - FC Salzburg 1:4

Liverpool - SSC Napoli 1:1



grupa F

Barcelona - Borussia Dortmund 3:1

Slavia Praga - Inter Mediolan 1:4



grupa G

Zenit Sankt Petersburg - Olympique Lyon 2:0

RB Lipsk - Benfica Lizbona 2:2



grupa H

Valencia - Chelsea Londyn 2:2

Lille OSC - Ajax Amsterdam 0:2

Drużyny, które już zapewniły sobie wyjście z grupy:

Paris Saint-Germain, Bayern Monachium, Juventus, Real Madryt, Tottenham, Barcelona, RB Lipsk