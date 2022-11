The Athletic: Liverpool na sprzedaż

Blisko cztery lata i koniec. Hasenhuettl zwolniony z Southampton Ralph Hasenhuettl... czytaj dalej » Do tej pory FSG odrzucało wszelkie oferty. Według angielskiej gazety "Daily Mirror" jedna z ostatnich, polegająca na całkowitym kupnie klubu, miała miejsce w kwietniu 2021 roku i opiewała na 3 miliardy funtów. Wówczas nieprzekonany do transakcji był większościowy właściciel udziałów w Fenwey Sports Group John W. Henry. Miał wątpliwości dotyczące "kupca z Bliskiego Wschodu".

Teraz sprawa wygląda inaczej. W oświadczeniu, jakie do The Athletic przesłało FSG napisano, że konsorcjum "już wcześniej informowało, że przy spełnieniu odpowiednich warunków rozważy obecność nowych udziałowców, jeśli będzie to w najlepszym interesie klubu".

Jak podkreśla amerykański serwis, "prezentacja sprzedaży pełnego pakietu udziałów została przygotowana dla zainteresowanych stron". W ewentualnym przeprowadzaniu transakcji mają pomóc banki Goldman Sachs i Morgan Stanley.

Ile kosztował, a ile jest wart Liverpool?

Liverpool został przejęty przez FSG (w momencie transakcji NESV) w październiku 2010 roku za 300 milionów funtów od krytykowanych za swoje ruchy biznesmenów Toma Hicksa i Georga Gilletta.

Ile obecnie jest wart klub z Anfield? Conrad Wiacek, szef sportu w firmie analitycznej GlobalData twierdzi, że Chelsea, która została sprzedana latem 2022 roku za 2,5 miliarda funtów (4,15 miliarda dolarów), jest mniej warta od Liverpoolu. Szacuje, że klub z miasta Beatlesów będzie kosztował nawet 4,3 miliarda funtów.

W maju tego roku magazyn "Forbes" uznał, że Liverpool jest wart ponad 3,6 miliarda funtów, przy czym wyżej wyceniono tylko trzy kluby: Manchester United (3,7 miliarda funtów), Barcelonę (4,7) i Real Madryt (4,8).

Źródło: Getty Images John Henry (w środku) z żoną i trenerem Kloppem

Wraz z FSG przyszły sukcesy

Wspomniany John W. Henry to najważniejsza osoba w konsorcjum FSG. To on połączył siły z biznesmenem i zarazem przyjacielem Tomem Wernerem, zakładając firmę, do której wkrótce dołączyli inni inwestorzy. Zanim pod szyldem FSG przejęli Liverpool, zostali właścicielami występujących w Major League Baseball Boston Red Sox, a wraz z końcem 2021 roku hokejowego klubu ligi NHL Pittsburgh Penguins.

Nowi właściciele The Reds od początku nie żałowali pieniędzy na wzmocnienia, rozbudowywali sportową infrastrukturę klubu, a w 2015 roku zatrudnili niemieckiego menedżera Juergena Kloppa, pod którego wodzą klub wrócił również na absolutny szczyt sportowy. Mistrzostwo Anglii, wygrana w Lidze Mistrzów, Puchar Anglii, Puchar Ligi, Klubowe Mistrzostwo Świata, Superpuchar Europy – te wszystkie trofea zespół zdobył pod dowództwem Kloppa.

Na ten moment nie wiadomo, z kim obecni właściciele klubu podjęli rozmowy w sprawie jego sprzedaży i czy ostatecznie zdecydują się na taki krok.