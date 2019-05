"Dokonali niemożliwego, cuda się zdarzają". Koledzy strzelali, Dudek tańczył

Ernesto Valverde nie krył rozczarowania po odpadnięciu Barcelony z Ligi Mistrzów. Szkoleniowiec Blaugrany nie wiedział, co stało się przy czwartym golu The Reds strzelonym po sprytnie rozegranym rzucie rożnym.

Divock Origi był jednym z dwóch głównych bohaterów zwycięstwa Liverpoolu z Barceloną 4:0 w półfinale Ligi Mistrzów. Belgijski napastnik był zachwycony po sukcesie, jednak nie ukrywał, że jeszcze nie dotarło to do piłkarzy The Reds.

17.08 | - Można powiedzieć, że jestem teraz na emeryturze pomostowej, bo może za trzy miesiące zdecyduję, że to co robię teraz, czyli odpoczywanie, nie jest dla mnie i postaram się wtedy znaleźć jakiś klub, który wyzwoli we mnie mobilizację - zdradził w "Faktach po Faktach" Jerzy Dudek. Nie wykluczył, że powrócić może gry w polskim klubie. (TVN24)

38-letni Juergen Klopp był wtedy trenerem FSV Mainz, do kariery wielkich rozmiarów, do pozycji, którą ma teraz, dopiero brał rozbieg. W edycji LM 2018/19 dowodzony przez niego Liverpool zagra w finale, choć przed rewanżem z Barceloną stał przed zadaniem z rzędu tych ekstremalnych - odrobić stratę trzech bramek straconych sześć dni wcześniej na Camp Nou. ​

Odrobił, Duma Katalonii na Anfield rozbita została 4:0. - Kocham ten klub - oświadczył wzruszony Klopp, tego wzruszenia nawet nie ukrywając.​



14 lat wcześniej w Stambule emocji też było w nadmiarze. ​

​Liverpool na deskach​

Na trybunach Ataturk Olympic Stadium wrzawa jest ogromna. Zabawa. Święto. Kapitanowie - Steven Gerrard (Liverpool) i Paolo Maldini (Milan) - wyprowadzają podstawowe jedenastki na murawę. Zaczyna się bitwa.​

Źródło: gettyimages.com Liverpool z Milanem stoczył niezapomniane starcie



​Początek jest dla The Reds fatalny. W pierwszej minucie faulowany Kaka pada w rogu boiska, rzut wolny wykonuje Andrea Pirlo, z woleja uderza Maldini... Piłka kozłuje, Dudek nie daje rady jej wybić.​



Milan chce więcej, nie odpuszcza, raz za razem suną ataki na bramkę strzeżoną przez Polaka. W minucie 39. Andrij Szewczenko wpada w pole karne, miejsca i czasu ma dużo, dogrywa do nadbiegającego Hernana Crespo. 2:0. ​Trener włoskiej ekipy Carlo Ancelotti traci nad sobą panowanie, przy ławce rezerwowych zaczyna taniec radości.​

Jeszcze przed przerwą Crespo podwyższa na 3:0, podcina piłkę nad bezradnym Dudkiem, po kapitalnym podaniu z połowy boiska od Kaki. Liverpool znokautowany, Liverpool na deskach. Milan ma puchar w zasięgu wzroku, tuż tuż, na wyciągnięcie ręki. ​

Źródło: gettyimages.com Gdy Crespo strzelił na 3:0, Milan już zaczął świętowanie...

Dudek: to był magiczny moment​

Co dzieje się w szatni The Reds? Co w te kilkanaście minut mówi swoim piłkarzom Benitez? Wspomina Dudek: - Smutni byliśmy bardzo, bo 0:3 to jednak potężna strata. Nie działo się jednak nic szczególnego, trener zmienił taktykę, wzmocnił środek pola. Wiedzieliśmy, że zmienić musimy wszystko. ​

Zawodnicy wracają na boisko. Anglików i fanów Liverpoolu z całego świata jest na trybunach bardzo dużo. Jak jeden mąż zaczynają śpiewać "You'll Never Walk Alone", hymn klubu. Ciarki, wzruszenie, adrenalina.

Dudek: - To był magiczny moment, dodał nam otuchy. Wierzyli w nas, choć sytuacja była tak trudna. ​

Źródło: gettyimages.com Dudek i spółka byli załamani przed zejściem na przerwę



Druga połowa. Sygnał do szturmu daje Xabi Alonso, jego bomba z dystansu minimalnie chybiła celu. The Reds atakować muszą, ryzykować na całego, nie zapominając przy tym o szykach obronnych. Dudek widowiskowo radzi sobie ze strzałem z wolnego Szewczenki.​

Odrabianie strat zaczyna się w minucie 54., po główce Gerrarda jest 1:3. Wciąż daleka droga, nadal zadanie z rzędu tych ekstremalnych. W to, co dzieje się na stadionie przez następnych sześć minut, trudno uwierzyć. ​



​Vladimir Smicer decyduje się na płaskie uderzenie z ponad 20 metrów. Dida nie sięga piłki, ta wpada przy słupku do siatki. Milan Baros piętą odgrywa do Gerrarda, która faulowany wywraca się w polu karnym. Na nic protesty Gennaro Gattuso. Jedenastkę wykonuje Alonso. Dida frunie w swoją prawą stronę, broni, bezradny jest dopiero po dobitce Hiszpana. 3:3! Niedowierzanie, szok, euforia, szaleństwo w czystej postaci - zależy, z której spojrzeć strony. ​

Źródło: gettyimages.com W ten sposób Alonso wyrównał na 3:3



- Dokonali niemożliwego, cuda się zdarzają - krzyczy, tracąc nad sobą panowie, angielski komentator. Do końca meczu, jego podstawowego czasu, jeszcze pół godziny. Szmat czasu. O gola numer 4 starają się obie strony, emocji nie brakuje, jest ich nawet w nadmiarze. Uff...​

"Wiedziałem, że muszę ich jeszcze bardziej zestresować"​

Dogrywka. Tyle pracy, tyle wysiłku, a bitwa trwa w najlepsze. Więcej okazji ma Milan, w tym tę wyborną - Dudek najpierw broni uderzenie Szewczenki główką, potem poprawkę nogą.​

Źródło: gettyimages.com Najbardziej pamiętna interwencja Dudka



Karne, to one zadecydują o triumfie w Lidze Mistrzów. Uśmiechnięty Dudek przybija piątkę ze śmiertelnie poważnym Didą. - Presja zawsze jest większa na strzelającym, nie na bramkarzu. Wiedziałem, że muszę ich jeszcze bardziej zestresować, że muszę coś wymyślić. Stąd ten taniec - powie Polak, wspominając tamten horror po latach.​



Zaczyna Milan. Co wyprawia Dudek? Na linii bramkowej tańczy, podskakuje z lewej w prawo, z prawej w lewo, wymachuje ramionami. Serginho wali piłkę wysoko w trybuny.​

Teraz Liverpool. Dietmar Hamann trafia do siatki.​



Dudek znowu swoje, tańczy. Odbija strzał Pirlo.​



Djibril Cisse - gol. ​



Jon Dahl Tomasson kontra Dudek. Też gol.​



John Arne Riise po ziemi, wyciągnięty jak struna Dida broni.​



Kaka - jest.​



Smicer - też.​

​

W pole karne wchodzi Szewczenko. Wie, że pomylić się nie może, jego błąd oznaczać będzie zwycięstwo Liverpoolu. Nie wytrzymuje napięcia, źle strzela, prawie w środek, Dudek odbija piłkę ręką. Koledzy pędzą do niego jak sprinterzy, jakie zmęczenie, kto by o tym myślał. W karnych 3:2 dla The Reds. Są mistrzami. ​

Źródło: gettyimages.com Dudek broni strzał Szewczenki...

Gerrard wznosi puchar, zaczyna się świętowanie. A Dwie godziny wcześniej przegrywali 0:3.​ Kto w nich wtedy wierzył? Kto we wtorkowy wieczór wierzył z Liverpool dowodzony przez Kloppa?​