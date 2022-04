Popis Liverpoolu. Zdeklasował Manchester United

Piękny gest kibiców Liverpoolu w stosunku do Ronaldo Tragedia, która... czytaj dalej » W październikowym meczu między tymi zespołami Manchester United nie miał nic do powiedzenia. Już do przerwy był gorszy na Old Trafford o cztery bramki, by ostatecznie przegrać aż 0:5. Wówczas menedżerem Czerwonych Diabłów był jeszcze Ole Gunnar Solskajer.

Ci, którzy liczyli, że w rewanżu na Anfield piłkarzom United pójdzie zdecydowanie lepiej, musieli przełknąć kolejną gorzką pigułkę. Walczący o mistrzostwo Anglii Liverpool nie dał szans drużynie Ralfa Rangnicka.

Dwa gole, a mogło być więcej

Już w 5. minucie faworyzowani The Reds przeprowadzili kapitalną kontrę. Piłka trafiła do Mohameda Salaha, który dograł do niepilnowanego Luisa Diaza. Kolumbijczyk oddał pewny i mocny strzał. Było 1:0.

To nie koniec złych wiadomości dla zespołu z Manchesteru. Już w 10. minucie murawę z powodu kontuzji musiał opuścić Paul Pogba. Bez jednego z kluczowych piłkarzy środka pola trudno było marzyć o korzystnym wyniku.

Drugą bramkę dla Liverpoolu zdobył prowadzący w klasyfikacji strzelców Salah. Tym razem świetnym podaniem popisał się Sadio Mane, a Egipcjanin bez żadnych problemów trafił do siatki. Przewaga gospodarzy, którzy mogli strzelić jeszcze przynajmniej dwa gole, była niepodważalna.

Źródło: Getty Images Salah podwyższył na 2:0

Warto jeszcze wspomnieć o pięknym geście kibiców, którzy okazali wsparcie dla Cristiano Ronaldo i jego najbliższych. W poniedziałek Portugalczyk poinformował o śmierci syna.

Salah po raz drugi

Po zmianie stron Liverpool odpoczywał, a piłkarze United zaczęli nieśmiało atakować. Zdołali nawet stworzyć dwie sytuacje, ale to tylko podrażniło gospodarzy, którzy postanowili postawić kropkę nad i.

Najpierw podanie Luisa Diaza na bramkę zamienił Mane, a w 85. minucie wynik na 4:0 ustalił Salah, który podcinką pokonał Edersona. To jego 22. gol w obecnym sezonie.

Wygrana zespołu z miasta Beatlesów oznacza, że ma on dwa punkty przewagi nad Manchesterem City. Drużyna Josepa Guardioli swój mecz z Brighton rozegra w środę.

Walka o mistrzostwo Anglii zapowiada się pasjonująco do ostatniej kolejki.

WYNIK:

Liverpool - Manchester United 4:0 (2:0)

Bramki: Diaz (5'), Salah (22' i 85'), Mane (68')