Jak przechodzić do historii, to w taki wieczór. Salah najlepszym ligowym strzelcem Liverpoolu

Niewytłumaczalny wynik w angielskim hicie. Miało być oko za oko, było siedem goli różnicy Właśnie za takie... czytaj dalej » Jeżeli nawet kibice The Reds mieli jakiekolwiek oczekiwania względem starcia z będącą ostatnio w bardzo dobrej formie ekipą z Old Trafford, to czegoś podobnego nie oczekiwali zapewne nawet w najśmielszych snach.

Zawodnicy Juergena Kloppa kompletnie zniszczyli defensywę United, zwyciężając różnicą historycznych, wcześniej niespotykanych w tej bardzo prestiżowej rywalizacji siedmiu goli. Te należały kolejno do Cody'ego Gakpo, Darwina Nuneza, Mohameda Salaha (każdy po dwa) oraz Roberto Firmino.

Tym bardziej z uśmiechem na ustach wieczór ten powinien wspominać Egipcjanin, dla którego były to bramki kolejno nr 128 i 129 w barwach Liverpoolu w rozgrywkach Premier League. Tym samym najpierw wyrównał, a z czasem pobił klubowy rekord bramek w lidze należący do Robbie'ego Fowlera.

30-latek, który przecież na Anfield jest zaledwie od 2017 roku, na przebicie osiągnięcia Fowlera potrzebował 61 występów mniej w czerwonej koszulce. Teraz, już jako samotny lider, może swój epokowy wynik tylko śrubować.