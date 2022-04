Piękny gest kibiców Liverpoolu w stosunku do Ronaldo

Choć fani Liverpoolu i Manchesteru United nie przepadają za sobą od dawna, a klubowa rywalizacja jest równie zażarta, to są sytuacje, gdy wszelkie niesnaski odchodzą w niepamięć.

Tak też było we wtorkowym meczu The Reds z Czerwonymi Diabłami. W siódmej minucie spotkania wszyscy kibice zgromadzeni na stadionie Anfield wstali i zaczęli bić brawo. Właśnie z takim numerem na koszulce występuje w barwach United Cristiano Ronaldo.

Źródło: Getty Images Fani Liverpoolu okazali wsparcie Ronaldo

Ponadto fani gospodarzy odśpiewali klubowy hymn "You'll never walk alone" ("Nigdy nie będziesz szedł sam"). W ten sposób chcieli okazać wsparcie piłkarzowi oraz jego rodzinie.

Dzień wcześniej Portugalczyk poinformował o śmierci jednego z nowo narodzonych bliźniąt. Co zrozumiałe, nie znalazł się w kadrze na mecz z Liverpoolem.

"Rywalizacja powinna zejść na dalszy plan w tak łamiących serce okolicznościach. Nigdy nie będziesz szedł sam CR7 Jr." – napisano przed meczem na Facebooku kibiców Liverpoolu.



A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf — This Is Anfield (@thisisanfield) April 19, 2022





Utytułowany portugalski piłkarz wraz ze swoją partnerką Georginą Rodriguez, wychowujący dotąd czworo dzieci, oczekiwał na narodziny bliźniąt (o ciąży informował już w październiku ubiegłego roku). W poniedziałek przekazał jednak tragiczną wiadomość.

"Z ogromnym smutkiem musimy ogłosić, że nasz synek odszedł. To największy ból, jaki mogą czuć rodzice. Tylko narodziny naszej córeczki dają nam siłę, aby przeżyć ten moment z odrobiną nadziei i szczęścia" - napisał.

Ronaldo jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii. Pięciokrotnie sięgał po Złotą Piłkę, tyle samo razy wygrywał Ligę Mistrzów. Z reprezentacją Portugalii wygrał też mistrzostwo Europy.

Spotkanie Liverpoolu z Manchesterem rozpoczęło się o 21.00.