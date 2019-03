Premier League w natarciu. Pierwszy taki sezon od 10 lat

W środę grono angielskich drużyn w ćwierćfinale uzupełnił Liverpool. Chociaż niemal miesiąc temu na Anfield ekipa Juergena Kloppa tylko zremisowała bezbramkowo z Bayernem, to w Monachium pewnie ograła Roberta Lewandowskiego i spółkę 3:1.

Źródło: EPA/RONALD WITTEK Klopp triumfuje z Liverpoolem

Najlepszą formę spośród czterech angielskich przedstawicieli zaprezentował Manchester City, który wypracował sobie przewagę już na wyjeździe, wygrywając z Schalke 3:2. W rewanżu u siebie nie dał żadnych szans piłkarzom z Gelsenkirchen, zwyciężając aż 7:0. Dwumecz wygrany ośmioma bramkami - tego nie przeżywała wcześniej żadna inna angielska drużyna w Lidze Mistrzów.

Źródło: Getty Images Manchester City rozbił Schalke

W ubiegłym tygodniu awans do 1/4 finału wywalczyli piłkarze Tottenhamu, którzy potwierdzili dominację w dwumeczu z Borussią. Po wygranej 3:0 na Wembley, także i w Dortmundzie Harry Kane i byli górą. Tym razem 1:0.

Źródło: Getty Images Harry Kane dobił Borussię Dortmund

Najgłośniejszym echem odbiło się dokonanie Manchesteru United. Po porażce w pierwszym spotkaniu z PSG na Old Trafford 0:2, w rewanżu Czerwone Diabły rzutem na taśmę wygrały 3:1.

Źródło: EPA/JULIEN DE ROSA United uratowali się w doliczonym czasie

10 lat czekania

Efekt? Wszystkie cztery angielskie drużyny wywalczyły awans do ćwierćfinałów. Po raz ostatnia taka sytuacja miała miejsce w sezonie 2008/09. Wówczas z gry w najlepszej ósemce cieszyły się MU, Liverpool, Chelsea i Arsenal.

Co więcej, tylko liverpoolczycy nie dali wówczas rady przejść do następnej fazy. Inna sprawa, że los przydzielił im Chelsea. W półfinale londyńczycy odpadli z Barceloną, a Czerwone Diabły wyeliminowały w nim Arsenal. Finał padł łupem Katalończyków, którzy w Rzymie wygrali 2:0. Jak będzie w tym roku? Już w piątek losowanie par ćwierćfinałowych.

Barcelona, Liverpool, Manchester City, Juventus, FC Porto, Manchester United, Tottenham, Ajax Amsterdam Ósemka szczęśliwców