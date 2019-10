Liverpool bliżej rekordu wszech czasów. Brutalny atak na nogi Salaha

Tyrada trenera opublikowana w sieci. Klopp: ja bym po tym odszedł z pracy Red Bull Salzburg... czytaj dalej » Liverpool od początku miał przewagę, ale dogodnej okazji nie potrafił sobie stworzyć. Później nastąpił okres lepszej gry Leicester, jednak gospodarze odparli atak i przeprowadzili zabójczą kontrę. W 40. minucie z głębi pola zagrał James Milner, Jonny Evans nie zdołał przeciąć podania i Sadio Mane znalazł się sam na sam z bramkarzem Kasperem Schmeichelem. Senegalczyk okazji nie zmarnował.

Niespodziewane wyrównanie

Po przerwie piłkarze prowadzeni przez Kloppa nie potrafili podwyższyć prowadzenia, a w dodatku niespodziewanie w 80. minucie Lisy wyrównały. Bramkę zdobył James Maddison.

Kluczowa dla losów meczu sytuacja miała miejsce w czasie gry doliczonym przez sędziego. W polu karnym gości Mane walczył o piłkę, a Marc Albrighton spowodował jego upadek. Sędzia wskazał na jedenasty metr, potem wysłuchał jeszcze opinii arbitrów wideo i podtrzymał decyzję. Rzut karny wykorzystał Milner.

- To był super mecz. W pierwszej chwili strata bramki nas zatrzymała, ale szybko ruszyliśmy do przodu. Faul w polu karnym był oczywisty. Jestem zadowolony z tego, jak graliśmy i oczywiście z rezultatu. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko. Nie mając odrobiny szczęścia, pewnie nie wygralibyśmy tylu spotkań, ale tym razem na zwycięstwo po prostu zasłużyliśmy - powiedział Klopp.

Źródło: Getty Images James Milner został bohaterem Liverpoolu

Decyzja trudna do zmiany

Rozczarowania porażką nie krył Brendan Rodgers, trener Leicester i były szkoleniowiec... Liverpoolu.

- Jestem rozczarowany porażką w takich okolicznościach. Dla mnie rzut karny nie był oczywisty. Moim zdaniem sędziom VAR trudno było zmienić decyzję podjętą na boisku. Gdyby arbiter w pierwszym odruchu nie odgwizdał faulu, to sędziowie wideo nie zachęcaliby go do podyktowania "jedenastki” - ocenił

Ustanowiony w 2017 roku przez Manchester City rekord Liverpool będzie mógł wyrównać 20 października, gdy na wyjeździe zagra z Manchesterem United.

W tabeli The Reds mają teraz osiem punktów przewagi nad The Citizens. Obrońcy tytułu w niedzielę podejmą Wolverhampton Wanderers.

Atak na nogi Salaha

Sobotniego meczu nie dokończył Mohamed Salah. Egipcjanin opuścił boisko w końcówce po ataku Hamzy Choudhury'ego, za który 22-letni pomocnik Leicester City otrzymał żółtą kartkę. Wściekły na sytuację z 89. minuty był po meczu menedżer Liverpoolu Juergen Klopp.

Źródło: Getty Images Mohamed Salah podczas meczu Liverpool - Leicester City

- Nie rozumiem, jak można tak atakować. Przecież to było piekielnie niebezpieczne. Hamza musi się uspokoić, bo to nie był jego pierwszy raz. On myślał wyłącznie o ataku na rywala i dostał za to tylko żółtą kartkę, nic z tego nie rozumiem – stwierdził niemiecki szkoleniowiec.

Na szczęście pierwsze informacje na temat stanu zdrowia napastnika The Reds są optymistyczne. Prawdopodobnie uraz nie jest poważny, a część dziennikarzy już spekuluje, że jego przerwa w grze nie potrwa dłużej niż dwa tygodnie.





Jurgen Klopp fumes at Hamza Choudhury for his ”dangerous as hell” challenge on Mo Salah!#beINPL#PL#LIVLEI HD11 pic.twitter.com/NnSBsSb4nE — beIN SPORTS (@beINSPORTS) 5 October 2019





Liverpool - Leicester City 2:1 (1:0)

Bramki: Sadio Mane (41'), James Milner (90+5') - James Maddison (80')