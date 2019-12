Liverpool nie zwalnia nawet na moment. Rok kończy zwycięstwem

Koszmarne derby Arsenalu. W kilka minut stracił wygraną Jeszcze kilka... czytaj dalej » Liverpool miał przed niedzielną rywalizacją 10 punktów przewagi nad Leicester i dwa rozegrane mecze mniej od drugiej drużyny Premier League. Do spotkania z Wilkami drużyna Kloppa przystępowała bez presji, choć mocno zmęczona szaloną końcówką roku. Mecz z Wolverhampton był jej szóstą potyczką stoczoną w ciągu ostatnich 15 dni, w czasie których zdołała wygrać Klubowe Mistrzostwa Świata i dwa ligowe starcia, pozwalając sobie wyłącznie na porażkę rezerwowego składu w Pucharze Ligi Angielskiej.

Wilki również nie próżnowały, ale choć zespół nie grał tak często jak rywale, to zwycięski bój, stoczony przed dwoma dniami z Manchesterem City, z którym jeszcze 10 minut przed ostatnim gwizdkiem przegrywali 1:2, by ostatecznie wygrać 3:2, mocno podbudował ich morale.

Kontrola Liverpoolu

Warunki na boisku od początku narzucili gospodarze, którzy raz za razem angażowali do pracy Mo Salaha. Napastnik Liverpoolu miał kilka dogodnych okazji na zdobycie bramki, ale albo był na spalonym, albo jego zamiary udaremniał Rui Patricio.

Dopiero w 42. minucie, po kapitalnym podaniu zza połowy boiska na pole karne gości, Adam Lallana zgrał piłkę w kierunku Sandro Mane, a ten precyzyjnym strzałem umieścił ją w siatce Wolves. Bramka została uznana, choć sędzia postanowił skorzystać z VAR, by się upewnić, czy Lallana nie zagrał piłki ręką.



After consulting the VAR, referee Anthony Taylor awarded the goal to Liverpool because a handball was incorrectly flagged during the attacking phase



Liverpool 1-0 Wolves (45 mins)#LIVWOL — Premier League (@premierleague) December 29, 2019





VAR nie pomagał Wilkom

Kilka minut później, w doliczonym do pierwszej połowy czasie, Pedro Neto otrzymał piłkę w polu karnym gospodarzy i doprowadził do remisu. Sędzia jednak postanowił się upewnić, czy portugalski napastnik Wilków nie był na spalonym i ponownie skorzystał z pomocy VAR. Po weryfikacji zapisu wideo bramka, która miała dać piłkarzom Wolverhampton wyrównanie, nie została ostatecznie uznana.



After consulting the VAR, referee Anthony Taylor has overturned the goal because Jonny was offside in the build-up



Liverpool 1-0 Wolves (45+5 mins) #LIVWOLhttps://t.co/ocR7L6fqBO — Premier League (@premierleague) December 29, 2019





Druga połowa meczu upłynęła na poszukiwaniu przez gości okazji do kontry, ale żadna z ich akcji nie przyniosła spodziewanego rezultatu.

Próby podwyższenia wyniku przez piłkarzy Kloppa również okazały się nieskuteczne, choć przed szansą stawali Salah i Mane.

Ogromna przewaga w tabeli

Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 1:0 dla gospodarzy, którzy umocnili się tym samym na czele Premier League i - mimo jednego zaległego meczu - mają już 13 punktów przewagi nad drugim w tabeli Leicester.

Wolverhampton kończy rok na siódmym miejscu w tabeli.