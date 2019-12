Kat Salah. Liverpool mknie jak oszalały

Spotkanie lidera z ostatnią drużyną w tabeli było znacznie bardziej wyrównane niż wskazywały zajmowane lokaty. Gdyby piłkarze Watfordu byli nieco bardziej skuteczni, mogliby pokusić się o niespodziankę. W kluczowych momentach brakowało im jednak dokładności.

Salah zaczął i skończył

Takich problemów nie mieli gospodarze. Prowadzenie Liverpoolowi przed przerwą dał Salah, który popisał się ładnym strzałem z okolicy linii pola karnego.

Do Egipcjanina należało również ostatnio słowo, w 90. minucie, gdy z bliska piętą zakończył efektowną akcję, w której piłkarzom The Reds pomogło trochę szczęścia. Wpierw Sadio Mane wyłożył piłkę do czyhającego na środku pola karnego Divocka Origiego, po którego kiksie kropkę nad i postawił Salah.



Liverpool ma 11 punktów przewagi nad drugim w tabeli Leicester City. Lisy w sobotę grają z Norwich City (od godz. 16).

Mecze 17. kolejki:

Liverpool - Watford - 2:0

Burnley - Newcastle

Chelsea - Bournemouth

Leicester City - Norwich City

Sheffield United - Aston Villa

Southampton - West Ham United

niedziela

Manchester United - Everton

Wolverhampton - Tottenham

Arsenal - Manchester City