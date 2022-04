Liverpool - Villarreal w półfinale Ligi Mistrzów - relacja na żywo

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

71 minuta Diaz dopadł do piłki w szesnastce przed Rullim, ale nie zdołał już posłać jej w stronę bramki.

70 minuta Liverpool chce rozstrzygnąć losy dwumeczu na Anfield. Nieustająca presja na rywalach, którzy nadal pozostają bez choćby jednego celnego strzału.

68 minuta Potężny strzał Van Dijka z dalekiego dystansu! Rulli był jednak dobrze ustawiony i odbił futbolówkę.

66 minuta Gości próbowali odpowiedzieć na ciosy Liverpoolu, ale Van Dijk spokojnie przechwycił piłkę w szesnastce.

64 minuta Robertson pakuje piłkę do siatki z bliska, lecz był na wyraźnym spalonym i tym razem gol nie został uznany.

62 minuta Robertson zdecydowanie faulowany przed polem karnym Villarrealu. Żółta kartka dla Lo Celso, ale bez zagrożenia po rzucie wolnym.

60 minuta Salah pada w polu karnym, ale Marciniak skwitował to uśmiechem. Nie ma rzutu karnego.

59 minuta Rozsypały się szeregi przyjezdnych, którzy tak szczelnie bronili w pierwszej połowie. Liverpool w poszukiwaniu trzeciego gola.

57 minuta Kolejna zła wiadomość dla gości. Kontuzjowany Coquelin musiał opuścić boisko. Zmienił go Alfonso Pedraza.

55 minuta GOOOOOOOOOOL!!! Jest już 2:0! Prostopadłe zagranie Salaha do Mane w polu karnym i pewne wykończenie Senegalczyka.

53 minuta Pachniało golem dla gospodarzy i doczekali się liverpoolczycy. Dośrodkowanie Hendersona, rykoszet Estupinana i Rulli nie uratował sytuacji!

50 minuta 7. rzut rożny dla Liverpoolu i piłka zatrzepotała w siatce po strzale Fabinho. Gol nie został jednak uznany z powodu spalonego.

47 minuta Liverpool już zadomowił się pod bramką rywali. Estupinan ratował się faulem i został ukarany żółtą kartką.

46 minuta Czy defensywa Villarrealu przetrwa drugą połowę z czystym kontem? Goście rozpoczęli od środka.

21:54 A tak wyglądały liczby pierwszej połowy:

21:54

xG: 0.68-0.14

Shots: 12-1

Shots on target: 2-0

Possession: 67.4%-32.6%

Corners: 6-1



Liverpool have piled on the pressure but are still searching for the opener.#UCLpic.twitter.com/cII2aGqkmi — Squawka News (@SquawkaNews) April 27, 2022

21:53 46 minut pod dyktando gospodarzy, ale goli jeszcze nie obejrzeliśmy. Najbliżej powodzenia był Thiago po mocnym strzale z dystansu, gdy piłka trafiła w słupek.

21:53

Thiago's fantastic strike that hit the post in the first half vs. Villarreal had an xG of just 0.03.



So close to giving Liverpool the lead. #UCLpic.twitter.com/FARiKHqlqv — Squawka (@Squawka) April 27, 2022

21:47 Koniec pierwszej części spotkania. Sędzia Marciniak zaprosił piłkarzy do szatni.

45 minuta 1 minuta doliczona do pierwszej połowy meczu.

44 minuta Liverpool atakuje niemal całą drużyną na połowie rywali, ale Villarreal jak dotąd dobrze zabezpiecza dostęp do bramki.

42 minuta Ależ przymierzył Thiago z dalekiej odległości! Nie mógł znaleźć wolnego kolegi, więc huknął i był centymetry od powodzenia. Piłka odbiła się od słupka.

40 minuta Dwa faule Diaza w ofensywie w krótkim odstępie czasu. Coraz więcej gwizdów kibiców w stronę Marciniaka, choć w tych sytuacjach miał rację.

37 minuta Nieco chaosu w środkowej strefie boiska. Żadna ze stron nie odpuszcza walki o piłkę.

35 minuta Niecelny strzał Salaha.

33 minuta Coraz bliżej powodzenia gospodarze. Mane strzelał z powietrza, piłka wyszła za boisko po odbiciu się od Albiola.

32 minuta Van Dijk ukarany przez Marciniaka żółtą kartką za faul.

31 minuta Diaz po raz drugi w tym spotkaniu oddał zaskakujący strzał z dystansu na bramkę Villarrealu. Znów celny, ale Rulli ponownie lepszy.

30 minuta Piłkę zablokował głową Pau Torres, teraz odczuwa skutki tej interwencji. Potrzebna była interwencja zespołu medycznego.

29 minuta Kolejna szansa dla The Reds. Z rzutu wolnego sprzed szesnastki strzelał Alexander-Arnold, ale trafił w mur.

27 minuta Mane świetnie utrzymał się przy piłce w polu karnym, dograł do Salaha, lecz ten uderzył ponad bramką.

24 minuta Liverpool miał już 4. rzut rożny w tym meczu. Nie było jednak zagrożenia. Marciniak przerwał akcję, odgwizdując faul na Coquelinie.

22 minuta Szymon Marciniak nie zyskał jak dotąd sympatii na Anfield. Gospodarze już kilkukrotnie protestowali po decyzjach zespołu sędziowskiego.

19 minuta Danjuma był bliski podania do znajdującego się na czystej pozycji Chukwueze, ale piłkę przechwycił przytomnie Robertson.

17 minuta Goście odważnie przedarli się pod bramkę Liverpoolu, lecz Van Dijk zażegnał niebezpieczeństwo.

14 minuta Luis Diaz próbował zaskoczyć rywali strzałem sprzed pola karnego. Piłka skozłowała przed bramkarzem, ale Rulli zatrzymał futbolówkę.

12 minuta Szybki atak w wykonaniu Liverpoolu. Salah dośrodkował na głowę Mane, lecz ten nie zdołał złożyć się dobrze do strzału i skończyło się na strachu dla gości.

10 minuta Danjuma wyszedł na dobrą pozycję, lecz akcję przerwał późny gwizdek sędziego. Był spalony.

9 minuta Próba ataku Villarrealu lewym skrzydłem zablokowana przez Alexandra-Arnolda.

8 minuta Po raz pierwszy zrobiło się groźnie w szesnastce gości. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka spadła pod nogi Mane, ale nie zdołał on wykorzystać tej okazji.

6 minuta Robertson starał się dograć piłkę w pole karne głową z lewej strony boiska, lecz posłał futbolówkę za linię końcową.

4 minuta Liverpoolczycy tym razem spróbowali innego sposobu na przedostanie się pod bramkę. Długie zagranie na Salaha w pole karne nie było jednak precyzyjne.

2 minuta Gospodarze bardzo cierpliwie budowali akcję w ataku pozycyjnym, lecz póki co bez efektów.

1 minuta Sędzia Marciniak dał sygnał do rozpoczęcia meczu. Liverpool przy piłce.

20:55 Na Anfield czuć już atmosferę wielkiego piłkarskiego święta po odśpiewaniu przez kibiców "You'll Never Walk Alone".

20:52 Jak będzie tym razem, przekonamy się już niebawem. Początek meczu o godz. 21.

20:51 Patrząc na statystyki drużynę z Hiszpanii czeka dziś misja z gatunku niemożliwych. Liverpool nigdy nie przegrał na Anfield na tym etapie rozgrywek. Villarrealowi nie dawano jednak większych szans również przeciwko Juventusowi i Bayernowi, a to jednak ta ekipa znalazła się w półfinale.

20:51

Liverpool have never lost at Anfield at this stage of the European Cup, winning 9 of their 11 matches (D2)...#UCLpic.twitter.com/6UR0paRqo8 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 27, 2022

20:42 A tak przedstawia się wyjściowa jedenastka gości:

20:42

¡Nuestro inicial para el partidazo histórico de Anfield ante el @LFC!#UCLpic.twitter.com/AzuFAqdELy — Villarreal CF (@VillarrealCF) April 27, 2022

20:41 Gospodarze rozpoczną mecz w następującym składzie:

20:37 Środowe spotkanie na Anfield poprowadzi doskonale znany nam arbiter Szymon Marciniak.

19:43 Liverpool ostatnio był w tej fazie LM w 2019 roku, kiedy ostatecznie zdobył trofeum. Ekipie Villarreal dał się natomiast we znaki trzy lata wcześniej w półfinale Ligi Europy - po porażce na wyjeździe 0:1 "The Reds" rozbili w rewanżu "Żółtą Łódź Podwodną" 3:0. Później w finale nie dali rady Sevilli.

19:43 Prowadzony przez trenera Unaia Emery'ego Villarreal, który do LM awansował dzięki triumfowi w ubiegłym roku w Lidze Europy, wystąpi w półfinale Champions League po raz drugi w historii. Pierwszy raz udało mu się dotrzeć do tej fazy w swoim debiucie w sezonie 2005/06. Wówczas okazał się minimalnie gorszy od innej angielskiej ekipy - Arsenalu.