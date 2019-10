Błyskawiczny cios Tottenhamu. Liverpool odpowiedział dwa razy

W poprzedniej kolejce Liverpool stracił pierwsze punkty w tym sezonie. W Bitwie o Anglię The Reds zremisowali na Old Trafford z Manchesterem United 1:1. Mimo drobnego potknięcia, zespół Juergena Kloppa zajmował pierwsze miejsce w tabeli Premier League.

W kompletnie innych nastrojach przed starciem na Anfield mogli być kibice Tottenhamu. Ich piłkarze w ostatnich tygodniach nie zachwycali, by wspomnieć o wymęczonym remisie 1:1 z Watfordem czy wstydliwej porażce 0:3 z Brighton & Hove Albion.

Dobrze nie wybrzmiała pieśń "You'll Never Walk Alone", a gospodarze już przegrywali. W pierwszej akcji meczu rywali zaskoczył Harry Kane. Kapitan Tottenhamu przytomnie skierował piłkę do bramki po tym, jak odbiła się ona od poprzeczki po strzale Sona Heung-mina.

Szybki zimny prysznic spowodował, że gospodarze ze zdwojoną siłą rzucili się na bramkę przyjezdnych z Londynu. Cuda między słupkami wyprawiał jednak Paulo Gazzaniga.

Argentyński bramkarz zaczął od obrony mocnego strzału Mohameda Salaha i dobitki Roberto Firmino. Chwilę później w fantastycznym stylu odbił piłkę po strzale głową Virgila van Dijka, a popis zakończył paradą po uderzeniu Trenta Alexandra-Arnolda.

Gazzaniga znów uratował swój zespół, zatrzymując w 47. minucie Firmino. W następnej akcji z ostrego kąta w poprzeczkę bramki Liverpoolu trafił Son.

Skuteczna pogoń Liverpoolu

Argentyńczyk skapitulował w minucie 52. Sposób na broniącego jak w transie bramkarza Spurs znalazł Jordan Henderson. Kapitan The Reds strzelił swojego pierwszego ligowego gola na Anfield od... 1414 dni, gdy pokonał golkipera West Bromwich Albion.



1414 – Jordan Henderson has scored his first Premier League goal at Anfield since he netted against West Brom back in December 2015, 1414 days ago. Welcome. #LIVTOTpic.twitter.com/X3k6BfXXLP — OptaJoe (@OptaJoe) October 27, 2019





Remis nie zadowalał jednak gospodarzy i po zdobyciu wyrównującej bramki cały czas dążyli do przechylenia szali na swoją korzyść.

W 74. minucie sędzia podyktował rzut karny dla Liverpoolu. Serge Aurier sfaulował Sadio Mane, a "jedenastkę" pewnie wykorzystał Salah. Gazzaniga nawet nie drgnął.

Salah został zmieniony w 85. minucie. To o tyle ważna informacja, że przed zejściem z boiska Egipcjanin długo korzystał z pomocy sztabu medycznego. Klopp nie chciał ryzykować i szybko ściągnął napastnika z murawy.

The Reds pokonali na Anfield Tottenham 2:1. Liverpool prowadzi w tabeli Premier League i nad drugim Manchesterem City ma sześć punktów przewagi.

Krul rzutów karnych

Szalony, choć jednostronny przebieg miało spotkanie na Carrow Road, gdzie Norwich City podejmowało Manchester United. W 21. minucie prowadzenie gościom dał Scott McTominay.

Czerwone Diabły podwyższyć mogły siedem minut później, jednak Marcus Rashford nie wykorzystał rzutu karnego. Górą był Tim Krul, który wkrótce znów miał stanąć na wysokości zadania.

Zanim jednak Holender dokonał rzadkiej sztuki, Rashord pokonał go strzałem z gry.

W 43. minucie goście znów wywalczyli rzut karny. Tym razem do ustawionej na jedenastym metrze piłki podszedł Anthony Martial i… znów Krul popisał się obroną.

Ostatni raz dwie jedenastki w jednym meczu Premier League obronił Maarten Stekelenburg (rodak Krula) z Evertonu. Miało to miejsce w październiku 2016 w spotkaniu z Manchesterem City.



1 - Tim Krul is the first goalkeeper to save two penalties in a single @premierleague game since Maarten Stekelenburg for Everton vs Man City in October 2016. Double-dutch. #NORMNUpic.twitter.com/McgdBiXAfE — OptaJoe (@OptaJoe) October 27, 2019

W 73. minucie na 3:0 podwyższył Martial, któremu asystował Rashford.

Gospodarzom w samej końcówce udało się zdobyć honorową bramkę, której autorem był Onel Hernandez.

Derby na remis

W trzecim meczu, który rozpoczął się w niedzielę o 17.30, Arsenal w derbach Londynu zremisował z Crystal Palace 2:2.

Już po dziewięciu minutach, po golach obrońców Sokratisa Papastatopulosa i Davida Luiza, Kanonierzy prowadzili 2:0. Przyjezdni zdołali jednak doprowadzić do wyrównania, a gole dla Orłów strzelili Luka Milivojevic z karnego i Jordan Ayew.

Wyniki niedzielnych meczów:

Newcastle United - Wolverhampton Wanderers 1:1

Arsenal - Crystal Palace 2:2

Norwich City - Manchester United 0:2

Liverpool - Tottenham 1:1