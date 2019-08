Liverpool zaczął od demolki. Ale stracił bramkarza

W Anglii wydano grube miliony. Transferowej bomby zabrakło Okno transferowe... czytaj dalej » Mecz z beniaminkiem miał być dla piłkarzy JuergenaKloppa tylko rozgrzewką przed rozpoczynającym się sezonem. Liverpool chce wreszcie zdobyć mistrzostwo Anglii, na które czeka prawie 30 lat - od 1990 roku.

Triumfatorzy Ligi Mistrzów objęli prowadzenie już w 7. minucie. Z prawej strony w pole karne dośrodkował Belg DivockOrigi. Próbował interweniować Grant Hanley, ale zrobił to tak nieudolnie, że zmylił swojego bramkarza, trafiając do własnej bramki.

W 19. minucie kibice The Reds zobaczyli pierwszego gola od początku do końca zdobytego przez swoich piłkarzy. W roli głównej wystąpił niezawodny Mohamed Salah. Egipcjanin wykorzystał podanie Roberto Firmino.



Niecałe dziesięć minut później Salah dołożył także asystę. Dośrodkował z rzutu rożnego na głowę Virgila van Dijka, a najlepszy piłkarz poprzedniego sezonu w Anglii strzelił z zimną krwią. W efekcie po pół godzinie gry było już 3:0.

Pech Alissona i piorunująca końcówka

Liverpool nie zamierzał się zatrzymywać, kolejne gole wydawały się kwestią czasu.

Nagle, w 39. minucie, podczas wybijania piłki we własnym polu karnym poślizgnął się Alisson. Na pierwszy rzut oka nie wyglądało to groźnie, jednak brazylijski bramkarz nie był w stanie wstać o własnych siłach. Po interwencji lekarzy było wiadomo, że potrzebna jest zmiana. Boisko opuścił w asyście masażystów oraz przy aplauzie publiczności.

Przy linii bocznej pojawił się Adrian, który jeszcze w poprzednim sezonie był zmiennikiem Łukasza Fabiańskiego w WestHam United. Zagrał w Premier League pierwszy raz od kwietnia 2018 roku.



The Reds dopięli swego w 42. minucie. W końcu doczekał się również zastępujący SadioManeDivockOrigi.



Źródło: PAP/EPA Dramat Alissona



Wreszcie odpowiedzieli

Pierwsza część spotkania upłynęła pod dyktando Liverpoolu, jednak od czasu do czasu Norwich potrafiło się odgryzać. W drugiej połowie nie mieli już nic do stracenia.



Zaczęli grać odważniej, co wreszcie przyniosło wymierną korzyść. W 64. minucie honorowego gola strzelił TeemuPukki. Fin wykorzystał prostopadłe podanie Emiliano Buendii, nie dając szans Adrianowi.



Goście zdobyli swoją pierwszą bramkę w Premier League od 11 maja 2016 roku. Wtedy w zespole Kanarków występował jeszcze Vadis Odjidja-Ofoe, później piłkarz Legii i gwiazda ekstraklasy.



To był ostatni bramkowy akcent w tym meczu. W następnej kolejce Liverpool zagra na wyjeździe z Southampton Jana Bednarka, a Norwich podejmie na własnym boisku Newcastle United.

Liverpool – Norwich City 4:1

Bramki: Hanley 7 (sam.), Salah 19, van Dijk 28, Origi 41 - Pukki 64

Liverpool: Alisson (39 Adrian) – Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson – Henderson, Tavares, Wijnaldum – Salah, Firmino (86 Milner), Origi (74 Mane)

Norwich: Krul – Aarons, Hanley, Godfrey, Lewis – Buendia Ż, McLean, Trybull (70 Hernandez), Cantwell – Stiepermann (58 Leitner) – Pukki (83 Drmić)

Program meczów 1. kolejki:

sobota

West Ham United - Manchester City

AFC Bournemouth - Sheffield United

Burnley - Southampton

Crystal Palace - Everton

Watford - Brighton & Hove Albion

Tottenham Hotspur - Aston Villa

niedziela

Leicester City - Wolverhampton Wanderers

Newcastle United - Arsenal

Manchester United - Chelsea