Klopp wyleciał na trybuny, ale Liverpool znalazł sposób na Manchester City

W poprzednim sezonie ekipy te do samego końca toczyły zaciętą walkę o tytuł mistrzowski. Minimalnie lepsza okazała się wówczas drużyna z błękitnej części Manchesteru, która na dodatek przed nowymi rozgrywkami pozyskała Erlinga Haalanda.

Zabójczo skuteczny Norweg przystąpił do meczu z Liverpoolem z dorobkiem aż 20 goli w barwach The Citizens (15 w Premier League i 5 w LM). Gospodarze w niedzielę udowodnili jednak na Anfield, że i jego da się zatrzymać.

Bez goli do przerwy

Spotkanie w Liverpoolu od początku toczyło się w dynamicznym tempie, jak na hit angielskiej ekstraklasy przystało, ale brakowało w nim konkretów w postaci goli.

Kilka strzałów już do przerwy zdołał oddać m.in. Haaland, lecz był daleki od pokonania Alissona. As Manchesteru City miał przede wszystkim niezłą szansę, by otworzyć wynik w 40. minucie. Kevin De Bruyne precyzyjnie dośrodkował wówczas na głowę byłego snajpera Borussii Dortmund, ale ten z bliska główkował prosto w bramkarza.

Choć to goście nieco częściej strzelali w pierwszej odsłonie, to wynik bezbramkowy wydawał się sprawiedliwy.

Akcja za akcją

Po zmianie stron coraz bardziej pachniało golem na Anfield. Przed wymarzoną okazją już kilka minut po przerwie stanął Mohamed Salah, który dostał znakomite podanie otwierające drogę do bramki. Napastnik Liverpoolu nie dał się dogonić Nathanowi Ake, ale Ederson zdołał musnąć piłkę po strzale Egipcjanina i uratował swój zespół.

Chwilę później zakotłowało się w drugim polu karnym. Do siatki gospodarzy z ostrego kąta trafił Phil Foden, ale po analizie powtórek gol został anulowany. Uznano, że biorący udział w tej akcji Haaland sfaulował interweniującego Alissona. Norweski napastnik kilka minut po tej okazji sam próbował pokonać Brazylijczyka, ale znów bez efektu.

Ostatecznie decydujący cios padł ze strony The Reds. Kwadrans przed końcem mistrzowie Anglii nie po raz pierwszy w tym spotkaniu dali się zaskoczyć długim podaniem. Piłka wybita przez bramkarza Liverpoolu dotarła do wybiegającego na czystą pozycję Salaha, a ten tym razem nie zmarnował już swojej szansy, wygrywając pojedynek z Edersonem.

Źródło: Getty Images Mohamed Salah przechylił szalę zwycięstwa w meczu Liverpoolu z Manchesterem City

Emocje w końcówce sięgały zenitu, a nerwy udzielały się nawet utytułowanym trenerom. Juergen Klopp wściekał się na decyzje arbitra na tak mocno, że nie dokończył spotkania przy ławce rezerwowych. Został ukarany czerwoną kartką, ale po ostatnim gwizdu to on był w lepszym humorze niż Pep Guardiola.

Źródło: Getty Images Juergen Klopp nie dotrwał do końca meczu

Dla Liverpoolu było to dopiero trzecie zwycięstwo w tym sezonie, dzięki któremu The Reds awansowali na 8. miejsce w tabeli. Manchester City pozostał wiceliderem ze stratą czterech punktów do prowadzącego Arsenalu.

Liverpool FC - Manchester City 1:0 (0:0)

Bramka: Mohamed Salah (76.)