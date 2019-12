Sześć goli już w pierwszej połowie. Liverpool górą w szalonych derbach

Rashford zepsuł powrót Mourinho. Czerwone Diabły lepsze od Tottenhamu Manchester United... czytaj dalej » 43 punkty po piętnastu meczach, czternaście zwycięstw i zaledwie jeden remis – to bilans Liverpoolu w obecnym sezonie Premier League. Tym samym zespół z Anfield pewnym krokiem zmierza po mistrzostwo Anglii. Plasujące się na 2. pozycji Leicester City traci do nich osiem "oczek". Z kolei nad broniącym tytułu Manchesterem City, The Reds mają już jedenaście punktów przewagi.

Świetny Sadio Mane

Od początku spotkania z Evertonem gospodarze narzucili wysokie tempo. Efekt przyszedł chyba szybciej, niż się spodziewali. Już w 6. minucie wyprowadzili błyskawiczną kontrę, Michael Keane nie przeciął podania Sadio Mane do Divocka Origi, a Belg spokojnie uprzedził bramkarza i skierował piłkę do pustej bramki. Natomiast na 2:0, po kolejnym błędzie defensywy gości, podwyższył żelazny rezerwowy Xherdan Shaqiri. Idealnie dograł mu Mane.

Wprawdzie piłkarze Evertonu nie złożyli broni i skutecznie odpowiedzieli za sprawą trafienia Keane'a, ale kolejne dwie bramki ponownie zostały zapisane na koncie ekipy z Anfield. Najpierw drugiego gola po świetnym podaniu Dejana Lovrena strzelił Origi, a w 45. strzałem z linii pola karnego popisał się Mane. Senegalczyk był najlepszy na placu.

Zespół Kloppa czekał już chyba na gwizdek wieńczący pierwszą połowę, albowiem w doliczonym czasie gry obrona kompletnie zaspała i Richarlison głową skierował piłkę do bramki. Nie zmienia to faktu, że gospodarze w pełni kontrolowali wydarzenia na boisku.

Źródło: Getty Images Sadio Mane czarował w meczu z Evertonem

Już nie tak kolorowo

Po zmianie stron zespół Kloppa niespodziewanie stanął w miejscu. To goście stworzyli więcej sytuacji i to oni bardziej chcieli. Kolejną okazję miał m.in. Richarlison, ale zabrakło precyzji. Następnie na strzał z dystansu zdecydował się Tom Davies, jednak ponownie piłka nie wpadła do bramki – na przeszkodzie stanął dobrze interweniujący Adrian.

Liverpool w końcu się przebudził, oczywiście za sprawą Mane, który przeprowadził dwie akcje – pierwszą zakończył niecelnym strzałem, a w drugiej czekał zbyt długo z oddaniem piłki do lepiej ustawionego kolegi.

The Reds cieszyli się z jeszcze jednego gola. Wprowadzony w drugiej połowie Roberto Firmino zakręcił defensywą rywali i podał do będącego na czystej pozycji Georginio Wijnalduma. Ten swojej szansy nie zmarnował – uderzył mocno i pewnie na dalszy słupek. To jego drugi gol w obecnym sezonie Premier League. Tym samym Holender przypieczętował efektowną wygraną w derbach Merseyside.

Liverpool FC - Everton 5:2 (4:2)

Bramki: Origi (6 i 31), Shaqiri (17), Mane (45), Wijnaldum (90) – Keane (21), Richarlison (45+3)

15. kolejka Premier League:



wtorek

Crystal Palace - AFC Bournemouth 1:0

Burnley - Manchester City 1:4



środa

Manchester United - Tottenham Hotspur 2:1

Leicester City - Watford 2:0

Wolverhampton Wanderers - West Ham United 2:0

Chelsea Londyn - Aston Villa 2:1

Southampton - Norwich City 2:1

Liverpool - Everton 5:2



czwartek

Sheffield United - Newcastle United

Arsenal Londyn - Brighton & Hove Albion