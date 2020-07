"Pijcie, co chcecie!". Szalony mecz i wielka feta Liverpoolu

Punkt na wagę złota. Fabiański z utrzymaniem, Manchester United o krok od Ligi Mistrzów W przedostatnim... czytaj dalej » Było to ostatnie w sezonie ligowe spotkanie Liverpoolu na swoim stadionie. Z punktu widzenia bez znaczenia, bo The Reds tytuł mistrzów Anglii, pierwszy od 30 lat, zapewnili sobie już miesiąc temu. Ale to na środę zaplanowano mistrzowską fetę.

Najpierw było szaleństwo na boisku.

Chelsea miała o co grać. W przedostatniej kolejce angielskiej ekstraklasy goście potrzebowali co najmniej remisu, aby zapewnić sobie minimum czwarte miejsce i awans do Ligi Mistrzów. Sęk w tym, że piłkarze Liverpoolu nie zamierzali dać londyńczykom taryfy ulgowej.

Pierwsza połowa nie zwiastowała emocji, bo gospodarze rozwiązali worek z bramkami. Od 43. minuty prowadzili już 3:0 (gole strzelili Naby Keita, później z rzutu wolnego Trent Alexander-Arnold i Georginio Wijnaldum).

Straty jeszcze przed zejściem do szatni zmniejszył Olivier Giroud. W drugiej połowie trzybramkową przewagę The Reds przywrócił Roberto Firmino, był to jego dziewiąty ligowy gol w tym sezonie, ale dopiero pierwszy zdobyty na Anfield.

Ostatnie słowo do Liverpoolu

Chelsea nie złożyła jednak broni. Na 2:4 po błyskotliwej akcji Amerykanina Christiana Pulisica trafił Tammy Abraham, a niedługo potem reprezentant USA wykończył kontratak Chelsea i londyńczycy mieli już tylko o jedną bramkę mniej od Liverpoolu.



Jednak ostatnie słowo należało do mistrzów. Wynik ustalił Alex Oxlade-Chamberlain. 5:3 i Liverpool mógł świętować.



Liverpool fans going absolutely mad outside Anfield. Crazy scenes.#Liverpoolchampionspic.twitter.com/YBVEHwfo1J — Shaheer alam (@shaheeralam62) July 22, 2020





Klopp zaprosił do zabawy

Dekoracja odbyła się na legendarnej trybunie The Kop. Tym razem oczywiście pustej, bo w Anglii z powodu pandemii mecze rozgrywane są bez publiczności.

"Świętujcie w domu, bezpiecznie! Pijcie, co chcecie i przygotujcie się na imprezę, kiedy ten gó***any wirus zniknie! Wtedy zabawimy się razem" - zwrócił się do kibiców (oni fetę rozpoczęli jeszcze przed ostatnim gwizdkiem, przed stadionem) trener Juergen Klopp, główny architekt sukcesu.

Bez niego Liverpool tak mocny by nie był. The Reds kończą właśnie trzeci sezon z rzędu bez ligowej porażki na swoim stadionie. W sumie rozegrali 59 takich meczów!



Jurgen Klopp delighted as Liverpool party. His message to #LFC fans?



”Celebrate at home. Safe. Drink what you want. Prepare for a party when this bullshit virus is gone. Then we will have a party all together. Make sure you're ready!”#YNWA#LFCchampionspic.twitter.com/0C2Byw9dmh — Joe Prince-Wright (@JPW_NBCSports) July 22, 2020





Chelsea decydujący bój o Ligę Mistrzów stoczy w ostatniej kolejce.

We wcześniejszym środowym spotkaniu utrzymanie w elicie zapewnił sobie West Ham United. Młoty, których bramki strzegł Łukasz Fabiański, zremisowały na wyjeździe z Manchesterem United 1:1.

Wyniki 37. kolejki:



Manchester United - West Ham 1:1

Liverpool - Chelsea 5:3

Watford - Manchester City 0:4

Aston Villa - Arsenal Londyn 1:0

Brighton - Newcastle United 0:0

Sheffield United - Everton 0:1

Wolverhampton - Crystal Palace 2:0

Bournemouth - Southampton 0:2

Tottenham - Leicester City 3:0

Norwich City - Burnley 0:2