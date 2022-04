Szalony mecz i sześć goli w Liverpoolu. The Reds w półfinale Ligi Mistrzów

The Reds już po losowaniu wydawali się murowanym faworytem do awansu. Potwierdziło się to w pierwszym spotkaniu w Lizbonie, gdzie podopieczni Juergena Kloppa bez większego trudu wygrali 3:1.

Przed Benficą w Liverpoolu stało zatem zadanie niemal niemożliwe do wykonania. I nie zmieniał tego nawet fakt, że niemiecki szkoleniowiec - wyraźnie pewny swego - dokonał aż siedmiu zmian w stosunku do składu, który posłał na boisko w stolicy Portugalii. Wśród tych, którzy dostali wolne, znalazły się największe gwiazdy: Mohamed Salah, Sadio Mane, Trent Alexander-Arnold czy Virgil van Dijk.

Deja vu Konate

Szok w Bayernie, ale trener może spać spokojnie Pożegnanie z Ligą... czytaj dalej » Liverpool jest jednak drużyną na tyle mocną, że gracze na co dzień występujący rzadziej nie mieli żadnych problemów, by zdominować rywala. W ataku szaleli szczególnie Diogo Jota i Luis Diaz. To jednak nie oni dali swojej drużynie prowadzenie. Za gola odpowiadali dośrodkowujący z rzutu rożnego Konstantinos Tsimikas i Ibrahima Konate, który idealnie wyskoczył do strzału głową. Kibice angielskiej ekipy mogli zatem przeżyć swoiste deja vu, bo dokładnie ten sam piłkarz otworzył wynik meczu w Lizbonie. Wtedy również trafił po centrze z narożnika, a jedyna różnica była taka, że wtedy asystował Andy Robertson.

W dwumeczu Liverpool miał już trzy gole przewagi, ale ani myślał zaprzestać ataków. Kolejnych bramek jednak nie było, a dość niespodziewanie przebudziła się Benfica. Najpierw z pozycji spalonej trafił Darwin Nunez, a nieco później - już zgodnie z przepisami - sprzed pola karnego piłkę do bramki skierował Goncalo Ramos.

Z wynikiem 1:1 piłkarze obu ekip zeszli do szatni, choć gospodarze mogli mieć do siebie pretensje. W jednej z ostatnich akcji Roberto Firmino i Diaz znaleźli się w sytuacji dwóch na jednego, ale z fenomenalną interwencją zdążył Alejandro Grimaldo.

Show Firmino

Co nie udało się przed, udało się tuż po przerwie. A był to gol nieprzystający do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Dwa koszmarne błędy w obronie Benfiki dały szansę Jocie na strzał z narożnika pola karnego na pustą niemal bramkę. Tyle że i on z kiksował, a z próby uderzenia wyszło podanie do Firmino. Ten z kilku metrów dopełnił formalności. Liverpool znów był z przodu i bawił się tym meczem doskonale.

Ekipa z Anfield szukała już rozwiązań nieoczywistych, robiła po prostu show. W pierwszoplanową rolę wcielił się Firmino, który 10 minut po pierwszym trafieniu znów cieszył się z gola. Tym razem Brazylijczyk idealnie wykończył dośrodkowanie Tsimikasa z rzutu wolnego. Do ostatniego gwizdka pozostawało 25 minut, ale awansu The Reds nie mogło odebrać już nic.

Źródło: Getty Images Roberto Firmino celebruje gola przeciwko Benfice

Niezłomna Benfica

Benfica przez moment wyglądała na pogodzoną z losem, ale część strat odrobiła dość szybko. Grimaldo zagrał idealną prostopadłą piłkę między obrońców Liverpoolu, a sytuację sam na sam pewnie wykorzystał Roman Jaremczuk. Początkowo sędziowie wskazali pozycję spaloną, ale po analizie VAR gol został jednak uznany.

Trafienie w żaden sposób nie wpłynęło na obraz gry. Wciąż to Liverpool przeważał, bawił się piłką, ale konkretów brakowało. Bardzo konkretna była za to Benfica. Kolejna prostopadła piłka, kolejna sytuacja sam na sam i tym razem gola strzelił Nunez. I co ciekawe, sędziowie znów pokazali spalonego i znów ich decyzję korygować musiał VAR. Był remis i choć Liverpool wciąż był względnie bezpieczny, to poziom emocji wyraźnie się podniósł. Ostatecznie jednak więcej goli nie padło.

Liverpool w półfinale zagra z Villarrealem, który we wtorek sensacyjnie wyeliminował Bayern Monachium.

Liverpool - Benfica 3:3 (1:1)

Bramki: Konate (21.), Firmino (55., 65.) - Ramos (32.), Jaremczuk (72.), Nunez (83.)

Wyniki rewanżowych meczów ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów:



wtorek, 12 kwietnia

Bayern Monachium - *Villarreal 1:1 (0:0); pierwszy mecz - 0:1

*Real Madryt - Chelsea Londyn 2:3 po dogrywce (1:3, 0:1); pierwszy mecz - 3:1



środa, 13 kwietnia

*Liverpool - Benfica 3:2 (1:1); pierwszy mecz - 3:1

Atletico Madryt - *Manchester City 0:0; pierwszy mecz - 0:1



* - awans



półfinały

Manchester City - Real Madryt

Liverpool - Villarreal



finał - 28 maja w Saint-Denis