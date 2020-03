Klopp zdenerwowany pytaniem o koronawirusa. "Nie wiem, na ile zamykanie stadionów może pomóc"

Zdenerwowało go pytanie dziennikarza z Madrytu, czy martwi się o swoich graczy, by nie zostali zarażeni.

- A ty martwisz się o swoje miasto? - odpowiedział Klopp. - Przylatujesz tu z Hiszpanii, więc uważasz, że futbol wart jest tego, by podróżować mimo związanego z tym zagrożenia. Codziennie spotykasz obcych ludzi, rozmawiasz z nimi, czego ja nie robię. I co, boisz się? Zagrożenie koronawirusem nie dotyczy tylko piłki. Piłkarze są częścią społeczeństwa, a to, co dzieje się teraz na świecie, to nasz wspólny problem - tłumaczył menedżer The Reds.



Na pytanie, które tak go zirytowało, też odpowiedział. Krótko. - Wszyscy gracze są zdrowi.



Time for another BIG Anfield European night ???? pic.twitter.com/tOIJDzPQJm — Liverpool FC (@LFC) March 11, 2020