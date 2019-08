Historyczny występ sędzi w meczu o Superpuchar. "Wykonała świetną robotę"

W środowy wieczór piłkarze Liverpoolu pokonali Chelsea w rzutach karnych 5-4 i po raz czwarty w historii zdobyli Superpuchar UEFA. Po 90 minutach był remis 1:1, a po dogrywce 2:2. Mecz w Stambule był historyczny z uwagi na sędziowanie go przez Stephanie Frappart. Jako asystentki pomagały jej Manuela Nicolosi z Włoch i Michelle O'Neill z Irlandii.

Źródło: Getty Images Trójka sędziowska miała powody do zadowolenia

"Miała rację"

Trener Chelsea: to my byliśmy w tym meczu lepsi Brak szczęścia i... czytaj dalej » Po tym trudnym do sędziowania spotkaniu Frappart doczekała się wielu pochwał ze strony ekspertów piłkarskich i kibiców.



- Myślę, że doskonale się spisała - ocenił były pomocnik Chelsea i reprezentacji Anglii Joe Cole dla BT Sport. - Świetnie reagowała w trudnych momentach. Pozwalała, by gra toczyła się swoim tempem. W większości ważnych decyzji miała rację. Poradziła sobie fantastycznie - dodał.



Z kolei Glenn Hoddle zwrócił uwagę, że warunki do pracy nie były łatwe. W Stambule było bardzo gorąco, a na dodatek powietrze było wilgotne. Przygotowanie fizyczne Frappart było na najwyższym poziomie.



- Ona też musiała biegać przez czas wydłużony dogrywką - zauważył Hoddle. - W meczu mężczyzn tempo jest wyższe. Dotrzymała jednak kroku piłkarzom. Wykonała świetnie swoją robotę - przekonywał.

Jedna kontrowersja

Frappart w trakcie spotkania pokazała trzy żółte kartki. Najbardziej decyzją wzburzyła hiszpańskiego obrońcę Chelsea Cesara Azpilicuetę, który mocno protestował, ale wobec twardej postawy Francuzki musiał się uspokoić.