Liverpool chce przedłużyć kontrakt z Kloppem. "Jest kochany przez wszystkich"

Trener Liverpoolu, Juergen Klopp w samych zachwytach wypowiedział się na temat półfinału Ligi Mistrzów z Barceloną. The Reds pokonali Blaugranę 4:0 i zagrają w finale rozgrywek po raz drugi z rzędu.

Piętrowy autobus, tłumy kibiców i puchar Ligi Mistrzów! Tak wyglądała radość piłkarzy The Reds po wygraniu w finale z Tottenhamem.

Klopp zaszalał przed kamerą i zaczął śpiewać. "Let's talk about six, baby" Niemiecki trener... czytaj dalej » Podobnego zdania są kibice The Reds, którzy w niedzielę tłumnie witali swoich ulubieńców w okolicach stadionu.

W sobotę Liverpool pokonał Tottenham Hotspur 2:0 na Wanda Metropolitano w Madrycie. Wcześniej, mimo zdobycia aż 97 punktów, został wicemistrzem Anglii, za Manchesterem City.

"Jurgen jest świetnym fachowcem"

Obecna umowa Kloppa obowiązywać ma przez kolejne trzy lata, a pensja wynosi 7 mln funtów rocznie. Amerykańscy właściciele z Fenway Sport Group chcą jej przedłużenia, podnosząc zarobki Niemca do 10 mln.

Przyszłość klubu zabezpieczyli już przez podpisanie nowych kontraktów z Mohamedem Salahem, Sadio Mane i Roberto Firmino (do 2023 roku) oraz z Trentem Alexandrem-Arnoldem i Andym Robertsonem (do 2024). W ich ślady ma pójść trener. - Jurgen jest świetnym fachowcem, ale, co równie ważne, jest pokornym i opiekuńczym człowiekiem - oznajmił prezes klubu Tom Werner.

- Kiedy piłkarze podrzucali Juergena w powietrze po madryckim zwycięstwie, okazali to, co wiedzą wszyscy fani Liverpoolu. On jest kochany przez wszystkich, którzy cenią sobie piłkę nożną - dodał Amerykanin w wywiadzie dla "Liverpool Echo".