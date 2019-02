Fabiański zatrzymał Liverpool, teraz pora na Boruca

Boruc dopiero od połowy stycznia jest pierwszym bramkarzem Bournemouth. Wcześniej przegrywał rywalizację o miejsce w wyjściowym składzie z Bośniakiem Asmirem Begoviciem. W trzech dotychczasowych ligowych meczach Polak dwa razy zachował czyste konto - z West Hamem i Chelsea Londyn - i puścił dwie bramki w spotkaniu z Cardiff City. W sobotę o 16 czeka go prawdopodobnie najpoważniejszy sprawdzian w tym sezonie.

Dwa remisy z rzędu

City wygrywa i wraca na fotel lidera. Po dwóch miesiącach Manchester City... czytaj dalej » Przez wiele tygodni Liverpool prowadził w tabeli, ale w środę spotkanie jednej z późniejszych kolejek awansem rozegrał broniący tytułu Manchester City, pokonał Everton 2:0 i wyprzedził podopiecznych niemieckiego trenera Juergena Kloppa. Czołowa dwójka ma tyle samo punktów - po 62, ale The Citizens mogą pochwalić się lepszą różnicą bramek.



Liverpool stracił punkty w dwóch ostatnich kolejkach. Zremisował z West Hamem oraz z Leicester City po 1:1. The Reds już wcześniej odpadli z Pucharu Ligi oraz Pucharu Anglii, więc mogą skupić się już tylko na Premier League oraz Lidze Mistrzów.



Tymczasem Manchester City walczy jeszcze na czterech frontach. Najbliższym rywalem - w niedzielę o 17 - podopiecznych Hiszpana Josepa Guardioli będzie mająca 50 punktów Chelsea Londyn. Dwa tygodnie później te zespoły zmierzą się ponownie w finale Pucharu Ligi.



- Kilka dni temu groziło nam, że będziemy mieli siedem punktów straty. Teraz jesteśmy na szczycie. To dobra lekcja, żeby nigdy się nie poddawać. Przed nami niesamowity test w niedzielę, a czasu na przygotowanie mamy niewiele. Potem zaczyna się Liga Mistrzów. Nie ma wytchnienia - powiedział Guardiola po spotkaniu z Evertonem.

Chelsea ogląda się za siebie

Liverpool z zaciągniętym hamulcem ręcznym. Tylko remis z West Hamem United West Ham United z... czytaj dalej » Trzeci w tabeli Tottenham Hotspur, który do Liverpoolu i Manchesteru City traci pięć punktów, również zagra w niedzielę, a rywalem na Wembley będzie ekipa Leicester City.



W sobotę presję na Chelsea będą chciały wywrzeć zespoły sklasyfikowane na miejscach 4-5: Manchester United - 48 pkt oraz Arsenal Londyn - 47. Czerwone Diabły wciąż są niepokonane, od kiedy ich trenerem został Norweg Ole Gunnar Solskjaer. W sobotę o 13.30 zmierzą się na wyjeździe z Fulham Londyn. Arsenal zagra o 16 z ostatnim w tabeli Huddersfield Town, również na stadionie rywala.



O tej samej porze Southampton Jana Bednarka (16. miejsce, 24 pkt) podejmie znajdującą się w strefie spadkowej ekipę Cardiff City - 22 pkt. Porażka mogłaby okazać się dla gospodarzy niezwykle kosztowna w walce o utrzymanie w elicie.



Również w sobotę o 16 swój mecz rozegra Fabiański - West Ham zagra na wyjeździe z Crystal Palace.

Mecze 26. kolejki Premier League:

sobota

Fulham - Manchester United

Crystal Palace - West Ham

Huddersfield - Arsenal

Liverpool - Bournemouth

Southampton - Cardiff

Watford - Everton

Brighton - Burnley

niedziela

Tottenham - Leicester

Manchester City - Chelsea

poniedziałek

Wolverhampton - Newcastle