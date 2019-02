Klopp z niedosytem. "Ostatnie podanie nie było naszym przyjacielem"

17.02 | - Nic z tych słów nie rozumiem - stwierdził z szerokim uśmiechem. - Nie, nie jestem samotnikiem. Przyjaciel to duże słowo, więc nie chcę go nadużywać, ale na pewno mam bardzo dobrych kumpli (…). Nie lubię odnosić się do rzeczy, które są wymyślone i nie trzymają się kupy - przyznał najlepszy strzelec w historii reprezentacji Polski (55 goli).

17.02 | Potrafię rozmawiać o pieniądzach. To, że je mam, to tylko dzięki ciężkiej pracy. Nigdy nic w życiu nie dostałem za darmo, nigdy nikomu nic nie zabrałem - mówił w "Faktach po Faktach" Robert Lewandowski, kapitan Bayernu Monachium i polskiej reprezentacji. Opowiadał też o tym, jak wpłynęły na niego narodziny córki. - Klara spowodowała, że jestem osobą, która zaczęła się więcej uśmiechać - przyznał.

Robert Lewandowski dla TVN24: "Nie myślę już o zmianie klubu, tęsknię już za reprezentacją." W wyjątkowym wywiadzie dla "Faktów po Faktach" Robert Lewandowski mówił, do kogo dzwoni zaraz po meczu, co mówi jego córka, kiedy on wychodzi na trening i jaki ma cel grając w Bayernie Monachium.

Hit tej fazy rozgrywek na Anfield rozczarował. Obie ekipy oddały w sumie tylko trzy celne strzały i przed rewanżem w Monachium (13 marca) w nieco lepszej sytuacji są mistrzowie Niemiec. Postawą swojej drużyny nieco rozczarowany na pomeczowej konferencji był trener Klopp.

"Bayern czuje się lepiej"

Trener Bayernu: jestem ostatnią osobą, która świętować będzie remis Niko Kovac nie... czytaj dalej » - Naszym problemem z jednej strony była jakość przeciwnika, ale z drugiej ostatnie podanie nie było naszym przyjacielem - przyznał niemiecki szkoleniowiec, zwracając uwagę na niedokładność swoich piłkarzy. - Stworzyliśmy dziesięć lub 12 sytuacji, gdzie wszystko sobie przygotowaliśmy, a kończyliśmy to bardzo średnim podaniem albo oddawaliśmy piłkę - tłumaczył.

Klopp kontynuował swoją analizę, dodając, że niedokładność w dograniu do partnera nie pozwoliła Liverpoolowi wykorzystać okazji, ale też pozwalała rywalom na przeprowadzanie szybkich kontrataków.

- W tej sytuacji jestem pewien, że Bayern czuje się nieco lepiej niż my, ale spokojnie - do rewanżu mamy trzy tygodnie. Z dnia na dzień to my będziemy czuć się pewniej. 0:0 to najlepszy remis, jaki mogliśmy osiągnąć.

Wyniki pierwszych meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów:

wtorek, 19 lutego

Olympique Lyon - FC Barcelona 0:0

Liverpool - Bayern Monachium 0:0



środa, 13 lutego

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund 3:0 (0:0)

Ajax Amsterdam - Real Madryt 1:2 (0:0)



wtorek, 12 lutego

Manchester United - Paris Saint-Germain 0:2 (0:0)

AS Roma - FC Porto 2:1 (0:0)



Program kolejnych spotkań 1/8 finału:

środa, 20 lutego

Schalke 04 Gelsenkirchen - Manchester City

Atletico Madryt - Juventus Turyn



rewanże

wtorek, 5 marca

Borussia Dortmund - Tottenham Hotspur

Real Madryt - Ajax Amsterdam



środa, 6 marca

Paris Saint-Germain - Manchester United

FC Porto - AS Roma



wtorek, 12 marca

Manchester City - Schalke 04 Gelsenkirchen

Juventus Turyn - Atletico Madryt



środa, 13 marca

FC Barcelona - Olympique Lyon

Bayern Monachium - Liverpool



15 marca - losowanie par ćwierćfinałowych i półfinałowych

9/10 i 16/17 kwietnia - ćwierćfinały

30 kwietnia/1 maja i 7/8 maja - półfinały

1 czerwca - finał w Madrycie