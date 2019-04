Najdroższy obrońca świata: nie mam pojęcia, jak zatrzymać Messiego

16.04 | Piłkarze FC Porto zaczęli z wielkim animuszem, bo mieli co odrabiać, ale ich skrzydła zostały szybko podcięte. Gola w 26. minucie, bardzo dyskusyjnego, dla Liverpoolu strzelił Sadio Mane i The Reds mogli myśleć o półfinale Ligi Mistrzów. Wygrali 4:1, w dwumeczu - 6:1. Nokaut.

27-latek jest tym sezonie prawdziwym generałem w obronie świetnie radzących sobie The Reds. W Premier League rozegrał wszystkie 34 mecze, a Liverpool stracił najmniej, bo tylko 20 goli w całych rozgrywkach. Do tego, jak na środkowego obrońcę, jest skuteczny pod bramką rywali. Cieszył się z trzech ligowych trafień.

A przecież świetnie radził sobie także w Lidze Mistrzów, gdzie w dziewięciu grach strzelił dwa gole.

VAR przyklepał awans Liverpoolu. Później była egzekucja Piłkarze FC Porto... czytaj dalej » Holender z każdym kolejnym meczem udowadnia, że wart jest rekordowego transferu obrońcy, który Liverpool ustanowił, ściągając go z Southampton. Klub z miasta Beatlesów na początku 2018 roku zapłacił za niego niemal 85 mln euro i z pewnością nie żałuje ani centa.

Tylko zespołowo

Van Dijk jest dziś gigantem, w opinii wielu najlepszym piłkarzem na swojej pozycji na świecie, ale i on nie zna recepty na powstrzymanie Messiego.

- Szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia, jak go powstrzymać. Zobaczymy, ale z pewnością musimy zrobić to jako drużyna. To nigdy nie jest kwestia gry jeden na jeden, więc to nie będzie mój pojedynek z Messim. On jest najlepszym piłkarzem na świecie, więc jedynym sposobem jest chyba gra zespołowa - stwierdził Holender.

Na znalezienie recepty pozostały niespełna dwa tygodnie. Liverpool pierwszy mecz półfinału LM zagra 1 maja w Barcelonie.

Wcześniej angielska ekipa ma w planach jeszcze dwa bardzo ważne spotkania ligowe - z Cardiff i Huddersfield. Na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu drużyna Juergena Kloppa jest liderem tabeli, mając dwa punkty więcej od Manchesteru City, ale Obywatele rozegrają jeden mecz więcej.