Gol tak, radość nie. "Bardzo szanuję Liverpool i jego kibiców"

- Zachował się jak szczur - ostro podsumował tamte wydarzenia John Aldridge, reprezentujący barwy Liverpoolu w latach 80-tych. Najbardziej zdenerwowała Irlandczyka nie sama celebracja, a prowokacyjne gesty wobec zawodników byłego pracodawcy.

Na Anfield zabrał syna

Po przylocie na rewanż Urugwajczyk ostro się z tego tłumaczył. - Ci, którzy znają się na futbolu i go kochają, wiedzą, jak ten gol był ważny. Jeżeli ktoś poczuł się moim postępowaniem urażony, bardzo go przepraszam - mówił 32-latek na konferencji prasowej.



Do Barcelony przeniósł się w lipcu 2014 roku, po ponad trzech latach spędzonych w Liverpoolu. Z The Reds sięgnął po Puchar Ligi Angielskiej, w ich barwach wybrany został piłkarzem Premier League sezonu 2013/14. - Miło znaleźć się w miejscu, z którym wiążą się takie wspomnienia - opowiadał. - Mój syn Benji urodził się w tym mieście, Anfield to pierwszy stadion, na który go zabrałem. Jeżeli zdobędę tu bramkę, nie będę świętował tak, jak robiłem to na Camp Nou, to oczywiście - oświadczył.



Jakiego przyjęcia spodziewa się we wtorkowy wieczór? - Na pewno znajdą się niezadowoleni z mojego powrotu, ale myślę, że więcej będzie oklasków niż gwizdów. Fani wiedzą, co zrobiłem dla tego klubu - odpowiedział Suarez.

