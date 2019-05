Klopp przed rewanżem z Barceloną: zróbmy na Anfield piłkarską imprezę

Zobacz, co powiedział menedżer Liverpoolu Juergen Klopp po porażce jego zespołu z Barceloną (0:3) w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów. Rewanż zostanie rozegrany we wtorek 7 maja.

Liverpool bez Salaha i Firmino w rewanżu z Barceloną. "Nadzieja pozostaje" Trener Liverpoolu... czytaj dalej » Sześć dni temu dowodzony przez Niemca zespół został rozbity na Camp Nou 3:0, po golu Luisa Suareza i dwóch Lionela Messiego, w tym jednym zjawiskowym z rzutu wolnego.



W rewanżu w szeregach The Reds zabraknie Mo Salaha, który w sobotnim meczu Premier League doznał wstrząśnienia mózgu. Nie zagra także narzekający na uraz pachwiny Roberto Firmino.

Klopp o pomoc prosi kibiców.

"Roma zdobyła bramkę na wyjeździe. My nie"

- Być może to nasz ostatni występ w tej edycji Ligi Mistrzów, zróbmy więc na Anfield piłkarską imprezę, wykorzystajmy nogi i płuca. Zróbmy to i zobaczmy, co się wydarzy - opowiadał niemiecki szkoleniowiec.



W sezonie ubiegłym w pierwszym meczu ćwierćfinału LM Duma Katalonii wygrała u siebie z Romą 4:1. Na rewanż do Rzymu wybrała się pewna swego, a została tam pokonana 3:0 i odpadła. Co na to Klopp?

- Roma zdobyła bramkę na wyjeździe. My nie. To ogromna różnica - odpowiedział. - Spróbujemy, by to spotkanie odbywało się na naszych warunkach, chociaż nie tylko musimy strzelać, ale i bronić, nie dać Barcelonie okazji, co udaje się tylko nielicznym. Wiem, że moi piłkarze dadzą z siebie sto procent, jak zawsze - obiecał.



Liverpool na całego musi też walczyć w Premier League. Finałowa kolejka wyścigu po tytuł zaplanowana jest na niedzielę. W tabeli prowadzi Manchester City, The Reds tracą do niego punkt.



Barcelona mistrzostwo Hiszpanii ma już zapewnione.





