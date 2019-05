14-letni bohater Liverpoolu. "Klub powinien zaoferować mu bilety na finał"

Divock Origi był jednym z dwóch głównych bohaterów zwycięstwa Liverpoolu z Barceloną 4:0 w półfinale Ligi Mistrzów. Belgijski napastnik był zachwycony po sukcesie, jednak nie ukrywał, że jeszcze nie dotarło to do piłkarzy The Reds.

Liverpool prowadził wtedy 3:0, odrabiając wszystkie straty z pierwszego meczu. Gospodarze potrzebowali więc tylko jednej bramki, żeby wyeliminować Barcelonę. Okazję wykorzystali we wspomnianej minucie 79.



Alisson Becker. Rok i dwa cuda z Barceloną Alisson Becker po... czytaj dalej » Był rzut rożny dla The Reds. Chwilę wcześniej nacierający prawym skrzydłem Trent Alexander-Arnold został zablokowany przez Sergiego Roberto. Obrońca Liverpoolu szybko otrzymał piłkę od chłopca stojącego za linią końcową. Alexander-Arnold zawahał się, miał już odpuścić dośrodkowanie na rzecz kolegi. W końcu, ku zaskoczeniu rywali, kopnął do Origiego, który wbił decydującego gola. Na wagę awansu do finału Ligi Mistrzów.

"O mój Boże, to było genialne"

"Cokolwiek wydarzy się w karierze 14-letniego Oakley'a Cannoniera, zostanie on zapamiętany ze swojej roli w zapewne najbardziej niezwykłym zwycięstwie w historii klubu" - napisała gazeta "The Independent".



Zachowanie chłopca z Leeds pochwalił również Graeme Souness, były utytułowany piłkarz Liverpoolu, dziś ekspert telewizyjny.



- Klub powinien zaoferować mu sezonowy karnet oraz bilety na finał Ligi Mistrzów - powiedział na antenie Virgin Media. A zachowanie piłkarzy Barcelony w ich polu karnym określił "kryminałem".



- Wiedzieliśmy, że w tamtym momencie potrzebujemy szczęścia lub geniuszu, jakim wykazał się Alexander-Arnold. Ja zobaczyłem piłkę dopiero w bramce i nie miałem pojęcia, kto był wykonawcą rzutu rożnego. Wszystko działo się dla mnie za szybko. O mój Boże, to było genialne - skomentował menedżer The Reds Juergen Klopp.



Liverpool - Barcelona 4:0 (1:0)

Bramki: Origi (7, 79), Wijnaldum (54, 56)

Pierwszy mecz: 3:0 dla Barcelony. Awans: Liverpool

Liverpool: Alisson Becker - Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson (46. Georginio Wijnaldum) - Jordan Henderson, Fabinho, James Milner - Xherdan Shaqiri (90. Daniel Sturridge), Sadio Mane, Divock Origi (85. Joe Gomez).

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen - Sergi Roberto, Gerard Pique, Clement Lenglet, Jordi Alba - Arturo Vidal (75. Arthur), Sergio Busquets, Ivan Rakitić (80. Malcom) - Lionel Messi, Luis Suarez, Philippe Coutinho (60. Nelson Semedo).

Wyniki półfinałów:

środa, 1 maja

Barcelona - Liverpool 3:0 (1:0)

wtorek, 30 kwietnia

Tottenham - Ajax Amsterdam 0:1 (0:1)



rewanże

wtorek, 7 maja

Liverpool - Barcelona 4:0 (1:0)

środa, 8 maja

Ajax - Tottenham (godz. 21.00)