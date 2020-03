Poważne osłabienie Liverpoolu przed meczem Ligi Mistrzów

O problemach zawodnika poinformował w piątek trener Juergen Klopp. Alisson nabawił się kontuzji w poniedziałek, dzień przed spotkaniem Pucharu Anglii z Chelsea (0:2).

Chodzi o biodro

Co konkurs rzutów karnych, to porażka. Zespół Mourinho znowu za burtą Niespodzianka w... czytaj dalej » - Na ostatnich zajęciach przytrafił się mu mały incydent. Myśleliśmy, że to nic poważnego, i tak nie miał grać. Następnego dnia zrobiono mu zdjęcie, na którym coś znaleziono. W okolicy biodra. Przy takim urazie można normalnie funkcjonować, ale w przypadku bramkarzy sytuacja jest inna - mówił Niemiec.

Klopp nie był w stanie powiedzieć, jak długo potrwa rehabilitacja Alissona, zaznaczył jednak, że "na pewno" opuści on dwa najbliższe spotkania. W sobotę liverpoolczycy podejmą w lidze Bournemouth. W środę czeka ich o wiele ważniejsze starcie - z Atletico, w którym muszą odrabiać jednobramkową stratę z pierwszego meczu w Hiszpanii.

Można spodziewać się, że w miejsce Brazylijczyka do składu wskoczy Adrian, który między słupkami stanął we wspomnianym meczu z Chelsea. Hiszpan zastępował już kolegę, gdy ten na początku sezonu doznał kontuzji łydki, a potem pauzował za czerwoną kartkę. Łącznie rozegrał szesnaście spotkań.

Źródło: Imago Alisson został najlepszym bramkarzem 2019 roku

Są w dołku

Wciąż nie wiadomo, czy na starcie z Atletico zdąży wyleczyć się kapitan zespołu - Jordan Henderson. Urazy obu ważnych zawodników zbiegły się z trudnym okresem dla Liverpoolu. Zespół Kloppa jest zdecydowanym liderem Premier League, ale przegrał trzy z ostatnich czterech spotkań.

- Zwycięstwa dodają pewności siebie, porażki ją zabierają, to normalne. Jedna porażka boli jak dwie. Trzeba wrócić na właściwe tory. Można to zrobić tylko ciężką pacą - mówił w piątek Niemiec.