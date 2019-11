Dwa mecze w ciągu doby, na dwóch kontynentach. Ból głowy menedżera Liverpoolu

Juergen Klopp grozi bojkotem rozgrywek. "Nie znajdzie się odpowiedni termin, nie zagramy" Menedżer... czytaj dalej » - Wiem, że wielu ludzi w Premier League i Championship trzymało kciuki za Arsenal. Przepraszam, że to my awansowaliśmy - żartował Klopp po spotkaniu 1/8 finału Carabao Cup.

Wicemistrzowie Anglii wyeliminowali Kanonierów i zameldowali się w ćwierćfinale rozgrywek. Od razu powstał problem - brak dogodnych terminów do rozegrania meczu o półfinał z Aston Villą.

Ćwierćfinałowe spotkanie Pucharu Ligi z The Villans zaplanowano na 17 grudnia. To bardzo niewygodny termin dla klubu z Anfield, bo następnego dnia piłkarzy Kloppa czeka rywalizacja w Klubowych Mistrzostwach Świata w Katarze.

Od 5 listopada do 2 stycznia (czyli w 58 dni) rozegrają w sumie 15 meczów.



#LFC Fixtures



Nov 5: Genk

Nov 10: Man City

Nov 23: Palace

Nov 27: Napoli

Nov 30: Brighton

Dec 4: Everton

Dec 7: Bournemouth

Dec 10: Salzburg

Dec 14: Watford

Dec 17: Villa (CC)

Dec 18: CWC

Dec 21: CWC

Dec 26: Leicester

Dec 29: Wolves

Jan 2: Sheff Utd



15 games in 58 days pic.twitter.com/9uFw3ghzf6 — Anfield Watch (@AnfieldWatch) November 5, 2019

- Jeśli nie znajdzie się dla nas odpowiedni termin, inny niż trzecia nad ranem w Boże Narodzenie, to nie zagramy w ćwierćfinale. Rywal, ktokolwiek nim będzie, po prostu awansuje albo zmierzy się z Arsenalem - groził Klopp po zwycięstwie z Kanonierami.

Dziennikarze "The Telegraph" jako pierwsi poinformowali, że zwycięzcy Ligi Mistrzów wystawią dwa różne zespoły. Jeden w Anglii, drugi w Katarze. Teraz klub potwierdził te informacje.

33 lata temu...

Niezależnie od logistycznych i personalnych rozwiązań wszystko wskazuje na to, że Liverpool rozegra dwa mecze w dwa kolejne dni. Ostatni raz taka sytuacja zdarzyła się w grudniu 1986 r. W Boxing Day (26 grudnia) zespół prowadzony przez Kenny'ego Dalglisha przegrał z Manchesterem United 0:1, by kilkanaście godzin później pokonać 1:0 Sheffield Wednesday.