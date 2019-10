Dziesięć goli, zwroty akcji, rzuty karne. Dramatyczne starcie Liverpoolu z Arsenalem

W środowym spotkaniu trenerzy obu drużyn postanowili dokonać przeglądu swoich wojsk. W zespołach zabrakło wielu podstawowych piłkarzy. Trener Klopp dał odpocząć m.in. Mohamedowi Salahowi, Sadio Mane czy Roberto Firmino. W składzie The Reds pojawił się za to 16-letni Harvey Elliott. Z drugiej strony zabrakło np: Pierre'a-Emericka Aubameyanga i Alexandre'a Lacazette'a. Nominalni rezerwowi stworzyli jednak niezwykle ciekawe i dramatyczne widowisko.

Niesamowita wymiana ciosów

Problemy obrońcy Liverpoolu. Uraz kolana znacznie poważniejszy W najbliższych... czytaj dalej » Pierwsza połowa meczu była szalona i padło w niej aż pięć bramek. Trzeba jednak przyznać, że dominował w niej radosny futbol, a błędów było co niemiara.



Arsenal stracił gola już w szóstej minucie, po samobóju Shkodrana Mustafiego. Goście odpowiedzieli aż trzema trafieniami. Dwukrotnie celnie przymierzył 18-letni Brazylijczyk Martinelli i raz nieco bardziej doświadczony Lucas Torreira. Przy golach dla Kanonierów defensywa gospodarzy wykazała się niewiarygodną na tym poziomie biernością. Tuż przed przerwą nadzieje gospodarzy rozbudził James Milner, wykorzystując rzut karny.

Goniący Liverpool

To nie był koniec wyjątkowych emocji w tym spotkaniu. W 54. minucie po kolejnym fatalnym błędzie obrony The Reds na 4:2 podwyższył Ainsley Maitland-Niles. Pomyliłby się jednak ten, kto by pomyślał, że Liverpool jest rzucony na łopatki. Ambitnie walczący chłopcy Kloppa, atakując z wielkim animuszem, zaledwie w 11. minut zdołali doprowadzić do remisu! Piękne gole strzelili Alex Oxlade-Chamberlain i Divock Origi.

Źródło: Getty Images Piłkarze Arsenalu byli krok od wygranej

Kiedy wdawało się, że gospodarze pójdą za ciosem, doskonałym trafieniem z dystansu popisał się 20-letni piłkarz Arsenalu Joseph Willock. Do końca pozostawało jeszcze dwadzieścia minut. W nich oba zespoły grały otwarty futbol, starając się strzelić kolejne bramki. Sztuka ta udała się gospodarzom... w czwartej doliczonej minucie gry, a autorem gola był Divock Origi. 5:5 - niesamowite! Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były zatem rzuty karne (w Pucharze Ligi Angielskiej nie gra się dogrywek).

W serii jedenastek lepiej spisali się liverpoolczycy. W decydującym o wygranej momencie strzał Daniela Ceballosa obronił Caoimhin Kelleher i miejscowi mogli cieszyć się z sukcesu.

Źródło: Getty Images Liverpool pokonał Arsenal w Pucharze Ligi

Liverpool – Arsenal 5:5 (2:3), rzuty karne 5:4

Bramki: Mustafi (samobójczy – 6.), Milner (rzut karny – 43.), Oxlade-Chamberlain (58.), Origi (dwie - 62. i 94.) – Torreira (19.), Martinelli (dwie – 26. i 36.), Maitland-Niles (54.), Wilock (70.)

Pozostałe mecze:

Aston Villa – Wolves 2:1

Chelsea – Manchester United 1:2