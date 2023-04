Szokujące zachowanie sędziego. Uderzył łokciem zawodnika Liverpoolu

Emocje do końca w angielskim hicie. Lidera uratował bramkarz W hicie... czytaj dalej » Niedzielny hit angielskiej ekstraklasy był emocjonujący od pierwszej do ostatniej minuty. Do przerwy gospodarze przegrywali 1:2, kilka decyzji sędziowskich z pierwszej połowy nie przypadło im do gustu.

Robertson uderzony przez sędziego

Po gwizdku Robertson postanowił ze swoimi pretensjami udać się w kierunku arbitra liniowego Constantine'a Hatzidakisa. Wydawało się, że 29-letni Szkot nawet nieco odepchnął sędziego.

Ten jednak zareagował zaskakująco. Uniósł łokieć w kierunku twarzy piłkarza i uderzył go w podbródek.

Na murawie zapanowało zamieszanie. Robertson musiał być odciągany przez kolegów z zespołu. Prowadzący spotkanie arbiter główny pokazał mu w końcu żółtą kartkę.



Robertson miał pretensje do sędziego Robertson skarżył się kolegom

Czy sędzia będzie ukarany? Sprawa jest badana

Były napastnik Premier League, Chris Sutton, który komentował mecz dla BBC, uważa, że arbiter liniowy powinien zostać ukarany.

- Naprawdę nie wiem, co on sobie myślał. O ile dobrze widzę, powinien zostać zawieszony. Będzie musiał odpocząć przez kilka meczów. Nie pamiętam innego takiego incydentu - powiedział Sutton.

Wiadomo, że całej sytuacji przyjrzy się teraz organ sędziowski PGMOL.

Kilka dni temu w Anglii głośno było o zawieszeniu piłkarza Fulham. Aleksandar Mitrović odbywa obecnie osiem meczów zawieszenia za odepchnięcie sędziego Chrisa Kavanagha w przegranym meczu Pucharu Anglii z Manchesterem United 19 marca.