Odgłosy małp po golu, kibice tłumaczą. "To wyraz szacunku"

Do zdarzenia doszło w drugiej kolejce Serie A w wyjazdowym spotkaniu Interu z Cagliari. Lukaku strzelił dla gości zwycięskiego gola na 2:1, na co część miejscowej publiczności zareagowała, wydając małpie odgłosy. Piłkarz przystanął na chwilę i wpatrywał się w trybunę za bramką. Jego kolega z drużyny obrońca Milan Skriniar, słysząc zachowanie publiczności, przystawił palec do ust w geście uciszania.



#SayNoToRacismpic.twitter.com/Kwl8zFUYKJ — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) September 2, 2019





To kolejny haniebny skandal związany z rasizmem na włoskich stadionach. Liga i tamtejsze piłkarskie władze nie potrafią sobie poradzić z tym problemem od lat.

"Wyraz szacunku"

Piłkarz Juventusu "zszokowany i zły". "Klub obiecał mi coś innego" - Nie potrafię... czytaj dalej » Co więcej grupa kibiców Interu, do którego Lukaku przeszedł z Manchesteru United przed tym sezonem, w liście otwartym do piłkarza przekonywała, że w ogóle nie chodzi o rasizm. "Przykro nam, że o tym, co wydarzyło się w Cagliari, pomyślałeś jak o rasizmie" - napisali kibice zrzeszeni w grupie Curva Nord.

"Zdajemy sobie sprawę, że mogłeś pomyśleć, że to rasizm, ale to nie tak. We Włoszech próbujemy różnymi sposobami pomóc naszej drużynie i chcemy naszych rywali zdenerwować, wyprowadzić z równowagi, ale nie chodzi o rasizm. Prosimy, żebyś odbierał to jako wyraz szacunku wynikający z faktu, że boją się goli, jakie możesz strzelić ich drużynom. Nie chodzi o to, że cię nienawidzą i są rasistami" - można przeczytać dalej.

"Chciałbym, żeby czarni piłkarze wynieśli się"



Na absurdalną treść listu otwartego zareagował na Twitterze senegalski napastnik Demba Ba, który w swojej karierze reprezentował barwy wielu klubów w wielu krajach, w tym m.in. angielskiej Chelsea. Obecnie 34-latek występuje w tureckim Istanbul Basaksehir.

"A oto powód, dla którego zdecydowałem się nie grać tam, kiedy pojawiła się taka możliwość… Chciałbym, żeby wszyscy czarni piłkarze wynieśli się z tej ligi! Oczywiście to nie zastopuje głupoty, ale przynajmniej nie dotknie innych ras" - stwierdził były reprezentant Senegalu.



And here's the reason why I decided not to play there when I could... And at that point I wish all the black players would get out of this league! Surely it won't stop their stupidity and hate but at least they won't affect other races. https://t.co/whu1XexYmy — Demba Ba (@dembabafoot) September 4, 2019





Zachowanie "naganne"

Władze Serie A nie nałożyły żadnej kary na kibiców Cagliari, choć w oświadczeniu nazwały ich zachowanie "nagannym".

Przed dwoma laty głośnym echem odbiła się historia innego czarnoskórego piłkarza Sulleya Muntariego, który, wówczas jako zawodnikiem Pescary, zszedł z boiska w doliczonym czasie, będąc obrażanym w rasistowski sposób także w Cagliari. Były reprezentant Ghany został wtedy ukarany za swój protest żółtą kartką i w konsekwencji czerwoną. Komisja dyscyplinarna utrzymała później karę zawieszenia Muntariego na jeden mecz.

Lukaku, który jest najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Belgii, świetnie rozpoczął bieżący sezon Serie A, trafiając do siatki w obu pierwszych meczach Interu.