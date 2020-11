Wybuch gniewu Messiego. "Chciał zastraszyć sędziego"

Ojciec Messiego przyleciał do Barcelony

Video: SNTV/Sky Sports News

Przyszłość Leo Messiego wciąż jest niejasna. Co prawda piłkarz stwierdził, że nie chce już grać w Barcelonie, ale włodarze klubu nie zamierzają go nigdzie oddawać. Do Barcelony przyleciał ojciec Messiego, który ma prowadzić negocjacje z przedstawicielami Dumy Katalonii.

