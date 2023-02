"Bomba we Francji". Trudne rozmowy Messiego z PSG

"W środę doszło do spotkania ojca Lionela Messiego z paryskim zarządem. Na razie mistrz świata nadal nie zaakceptował propozycji przedłużenia kontraktu PSG" - pisze w czwartkowym wydaniu "L'Equipe".

Kataloński "Sport" sytuację opisuje dobitniej: "Bomba spadła we Francji. Ojciec piłkarza Jorge Messi nie zgodził się na propozycję przedłużenia kontraktu o rok. Leo priorytetowo traktuje przejście do MLS, jeśli nie dojdzie do porozumienia, ale nie zamknął sobie drzwi przed ewentualnym powrotem do Barcelony".

Źródło: Getty Images Messi nadal nie przedłużył umowy

Bo finansowe fair play

Bayern podbił Paryż w hicie. Ale strzelec gola nie świętował Bayern Monachium... czytaj dalej » Oba dzienniki twierdzą, że za odrzuceniem propozycji stoi brak zgody na obniżenie pensji Argentyńczyka. PSG chciałoby obniżyć wydatki, by spełnić wymogi tzw. finansowego fair play, zasady narzuconej przez UEFA, która zabrania klubom wydawania więcej od tego, co zarobiły.

"L'Equipe" nie bije na alarm, twierdzi, że w paryskim klubie odrzucenie oferty przyjęto ze spokojem, bez paniki, bo to część negocjacji, a obie strony mają kontynuować rozmowy.

Kontrakt Messiego wygasa latem. Argentyńczyk piłkarzem PSG jest od lata 2021 roku. Nieoficjalnie zarabia w Paryżu 30 mln euro. Jedna z ostatnich plotek głosi, że kuszą go Saudyjczycy. Klub Al-Hilal ponoć gotowy jest mu zagwarantować - uwaga, uwaga - 400 mln euro rocznie.

PSG przegrało we wtorek z Bayernem pierwszym mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów.