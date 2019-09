Barcelona osłabiona w starciu z Valencią. Messi nadal tylko widzem

Pobił piosenkarza, później użył broni. Turecki piłkarz Barcelony usłyszał wyrok Arda Turan został... czytaj dalej » Uraz dopadł 32-latka 5 sierpnia w czasie treningu. W lidze opuścił już trzy spotkania, z których jego koledzy zdołali wygrać tylko jedno, 5:2 z Betisem.

Athletic Bilbao pokonało ich 1:0, z Osasuną padł remis 2:2.

Messi ma być gotowy na mecz z Borussią

W tabeli Duma Katalonii jest dopiero ósma. Prowadzi, z kompletem punktów w dorobku, Atletico. Valencia jest na miejscu 10., punktów ma - jak Barca - cztery.



Kiedy Messi będzie mógł pomóc zespołowi? Najnowsza diagnoza mówi, że przerwa potrwa sześć tygodni. Trwa zatem wyścig o to, by argentyński as wydobrzał na 17 września, na mecz z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów.



Na jego powrót niecierpliwie czeka Antoine Griezmann, który przed sezonem trafił na Camp Nou z Atletico. Francuz wyznał, że marzy o graniu w jednym zespole u boku Messiego.



Dobra wiadomość dla fanów Dumy Katalonii jest taka, że w sobotę do składu dołączyć ma Luis Suarez. Urugwajczyk też zmagał się ostatnio z urazem łydki.