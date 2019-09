Messi zaskoczył błyskotliwą ripostą. "Jesteś naprawdę słaby"

Bez Messiego i tak zabawa na Camp Nou. Na murawie czarował 16-latek To był niezwykle... czytaj dalej » Wszystko działo się kilka lat temu. Obrońca Alvaro Gonzalez w sezonach 2014-2016 występował w Espanyolu Barcelona. W tym czasie miał sporo okazji, aby w derbach stolicy Katalonii rywalizować z ekipą z Camp Nou. Najgroźniejszym zawodnikiem FC Barcelona także wtedy był Lionel Messi.

Wszyscy się z tego śmiali

29-letni obecnie Gonzalez nie gra już w Hiszpanii, ale bardzo dobrze pamięta to, co działo się podczas tamtych meczów.

- To jest całkiem śmieszna anegdota. To było wtedy, gdy mieliśmy do rozegrania w krótkim czasie trzy mecze derbowe między Espanyolem a FC Barcelona. To były spotkania o wielkiej intensywności. Oczywiście na murawie robiliśmy różne rzeczy, aby wzajemnie wyprowadzać się z równowagi. Powiedziałem do Messiego: jesteś naprawdę mały, taki malutki. On na mnie spojrzał i odpowiedział: A ty? Ty jesteś naprawdę słaby w piłce nożnej. Potem to ja miałem ostatnie słowo: Tak, obaj mamy rację. Następnie razem się z tego śmialiśmy. Ta historii była opowiadana później wiele razy i wywołała wiele uśmiechu w całej Hiszpanii – wspomina teraz Alvaro Gonzalez, który ostatniego lata trafił do Olympique Marsylia z Villarrealu.

Jak na razie w nowym zespole zagrał w Ligue 1 trzykrotnie.

Messi nadal nie do końca zdrowy

Tymczasem Messi nie może występować od ponad miesiąca. Na początku sierpnia doznał urazu łydki podczas treningu. Jest szansa, że zagra w środowym spotkaniu Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund. Wydaje się jednak, że trener Ernesto Valverde zdecyduję się oszczędzać gwiazdora z Argentyny.