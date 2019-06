1700 piłkarek zarabia mniej niż jeden Messi. Nawet ONZ alarmuje

Milik się oświadczył. "Powiedziała tak!" W ostatnich... czytaj dalej » Kobiecy mundial we Francji i Copa America w Brazylii, to piłkarskie imprezy, które w tym momencie przykuwają największą uwagę kibiców. Ósme w historii mistrzostwa świata kobiet determinują wiele porównań z imprezą mężczyzn, a najwięcej kontrowersji budzą zarobki. Od dawna wiadomo, że piłkarze pod tym względem znacznie wyprzedzają zawodniczki.

Gigantyczne różnice

Według informacji magazynu "France Football", najlepiej zarabiającą piłkarką świata jest Norweżka Ada Hegerberg, napastniczka Olympique Lyon. Jej dochody za 2018 rok zostały oszacowane na ok. 450 tysięcy dolarów. To mniej więcej 18 razy mniej niż Chorwat Luka Modrić, a to właśnie ona i pomocnik Realu Madryt zdobyli Złote Piłki FIFA za 2018 rok.

Informacją działającą na wyobraźnię jest dopiero porównanie zarobków Leo Messiego do… wszystkich zawodniczek siedmiu najlepszych lig na świecie.

Komunikat w tej sprawie, który trafił do przestrzeni publicznej jest niezwykle ważny, bo podała go Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), posługując się grafiką na swoim koncie na Twitterze.

Dowiadujemy się z niego, że kapitan reprezentacji Argentyny i FC Barcelona inkasuje rocznie nawet 82 miliony dolarów. Uwzględnione w obliczeniu 1693 piłkarki zarabiają razem połowę mniej, bo ok. 42,6 mln dolarów.



1 male soccer player makes almost double as much as the combined salaries of all players in the top 7 women's soccer leagues.



During the #WomensWorldCup2019, join @UN_Women in demanding equal pay for #WomenInSport. https://t.co/5xnSaUqEO1pic.twitter.com/SMr23362hg — United Nations (@UN) June 23, 2019

Głos Marty

W niedzielę z piłkarską imprezą kobiet nad Sekwaną pożegnały się Brazylijki, które w 1/8 finału odpadły po dogrywce z Francją. Starcie było niesamowicie zacięte i wyczerpujące. Po meczu w emocjonalny sposób wypowiedziała się 33-letnia Marta, a więc jedna z najlepszych piłkarek w historii.

- Ja i moje koleżanki takie jak Formiga czy Cristiane nie będziemy grały wiecznie. Przyszłość kobiecego futbolu zależy od was. Trzeba to cenić wyżej i bardziej - powiedziała legendarna reprezentantka Brazylii.