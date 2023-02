Messi kuszony. Oferta z Arabii Saudyjskiej przebija zarobki Ronaldo

Członek zarządu PSG nie chce zatrzymać Messiego Przedłuży... czytaj dalej » Messi, który w grudniu po raz pierwszy w karierze zdobył z Argentyną mistrzostwo świata, trafił do PSG w 2021 roku z Barcelony.

Bez odstępnego

Z zespołem z Parc des Princes nie odniósł jednak spodziewanych sukcesów na arenie międzynarodowej. W klubie chcą, aby Argentyńczyk został na kolejne sezony, ale 35-latek nadal nie przedłużył umowy.

Jeśli nic się nie zmieni, to po 30 czerwca nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić go bez kwoty odstępnego.

Media informują, że Messi w PSG zarabia około 30 milionów euro rocznie, ale coraz mocniej zastanawia się nad opuszczeniem francuskiej stolicy. Pojawiły się nawet plotki o powrocie do Barcelony.

Źródło: Getty Images Messi nadal nie przedłużył umowy

Dołączy do Ronaldo?

Tymczasem, jak podaje włoski dziennikarz Rudy Galetti, sprowadzeniem legendarnego piłkarza nadal zainteresowani są działacze saudyjskiego Al-Hilal.

Tam zawodnik miałby zarabiać nawet ponad 400 milionów euro za sezon. To nowa propozycja z tego klubu. Wcześniejsza została ponoć przez napastnika odrzucona.



#AlHilal don't give up for #Messi: after the first offer rejected, now the club would like to send a new increased proposal.



Internal evaluation on the bid: under discussion the idea to double the salary of #CR7 (around $400/450m per season). #Tranfers#PSGpic.twitter.com/fgYvgko0f8 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) February 13, 2023

W lidze saudyjskiej od stycznia w zespole Al-Nassr występuje Cristiano Ronaldo. Portugalczyk może liczyć na pensję w wysokości 200 milionów euro za 12 miesięcy.

We wtorek Messi wystąpił w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. PSG przed własną widownią przegrało 0:1 z Bayernem. Rewanż 8 marca w Monachium.