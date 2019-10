Jedyny taki rywal. Messi nigdy nie strzelił Interowi

Świeżo upieczony zdobywca nagrody FIFA The Best dopiero przeciwko Nerazzurrim rozegrał pierwszy w tym sezonie pełny mecz. Messiego w ostatnich tygodniach trapią kontuzje, ale w środę w końcu udało mu się zagrać od pierwszej do ostatniej minuty. Przez półtorej godziny jednak sposobu na bramkarza Interu nie znalazł.

Wygrane 2:1 spotkanie drugiej kolejki Ligi Mistrzów było czwartym, w którym magik z Rosario zmierzył się z zespołem z San Siro. Bilans ma mimo to wciąż bardzo mizerny. W jednym starciu fazy grupowej sezonu 2009-2010 oraz dwumeczu półfinału tej samej edycji 32-latek za każdym razem grał po pełne 90 minut, ale tak jak i w środę gola nie strzelił.

Mediolańczycy są zatem dalej w elitarnym gronie zespołów, które przetrzymały napór jednego z najlepszych piłkarzy w dziejach. Klubów na liście wstydu Argentyńczyka jest raptem dziesięć, ale z większością z nich na przestrzeni ponad 15-letniej kariery spotykał się incydentalnie. Z Interem grał czterokrotnie, z Rubinem Kazań dwa razy, z resztą drużyn po razie.

Pierwsza asysta już jest

Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki powinien jednak doszukiwać się pozytywów rywalizacji z Interem. W środę zanotował pierwszą w karierze asystę przeciwko 18-krotnym mistrzom Włoch. Była to nie tylko piękna, poprzedzona efektownym rajdem, ale też bardzo ważna asysta. To właśnie po dograniu Messiego z 84. minuty Luis Suarez zdobył bramkę na wagę trzech punktów dla Katalończyków.

Argentyńczyk jedną złą serię z Interem już przełamał, być może przełamie także kolejną, tę bramkową. Oba kluby spotkają się ponownie 10 grudnia w spotkaniu kończącym fazę grupową tegorocznej Ligi Mistrzów.

WYNIKI 2. KOLEJKI

środa

GRUPA E

Genk – Napoli 0:0

Liverpool - Red Bull Salzburg 4:3 (3:1)

GRUPA F

Slavia Praga - Borussia Dortmund 0:2 (0:1)

Barcelona - Inter Mediolan 2:1 (0:1)

GRUPA G

RB Lipsk - Olympique Lyon 0:2 (0:1)

Zenit Sankt Petersburg - Benfica Lizbona 3:1 (1:0)

GRUPA H

Lille - Chelsea 1:2 (1:1)

Valencia - Ajax Amsterdam 0:3 (0:2)

wtorek

GRUPA A

Real Madryt - Club Brugge 2:2 (0:2)

Galatasaray - PSG 0:1 (0:0)

GRUPA B

Crvena Zvezda - Olympiakos Pireus 3:1 (0:1)

Tottenham - Bayern Monachium 2:7 (1:2)

GRUPA C

Atalanta Bergamo - Szachtar Donieck 1:2 (1:1)

Manchester City - Dinamo Zagrzeb 2:0 (0:0)

GRUPA D

Lokomotiw Moskwa - Atletico Madryt 0:2 (0:0)

Juventus Turyn - Bayer Leverkusen 3:0 (1:0)