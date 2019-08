Federacja bezlitosna dla Messiego. Odpocznie od reprezentacji

Leo Messi, który wrócił do kadry Argentyny po dłuższej przerwie, wziął udział we wtorkowym treningu zespołu. Piłkarze Lionela Scaloniego przygotowują się na mecze towarzyskie. W piątek Argentyna zmierzy się z Wenezuelą, a 26 marca z Marokiem.

Messi wziął udział we wtorkowym treningu Argentyny

Messi wziął udział we wtorkowym treningu Argentyny

Leo Messi – to od niego uzależnia się przyszłość reprezentacji Argentyny w Copa America. Po dwóch meczach Albiceleste zdobyli zaledwie jeden punkt. Teraz kluczowe starcie z Katarem. Kamery telewizyjne skupiają się tylko na gwiazdorze Barcelony.

Argentyna pożegnała się z szansami na triumf w Copa America w kontrowersyjnych okolicznościach. Podopieczni Lionela Scaloniego przegrali w półfinale z Brazylią 0:2, ale zdaniem zdecydowanej większości obserwatorów należały się im dwa rzuty karne. Jednak ekwadorski sędzia Roddy Zambrano nie wskazał na jedenasty metr, choć skorzystano z wideoweryfikacji.

Podano nazwiska nominowanych do nagród FIFA. Dominacja Liverpoolu i USA Trzej piłkarze... czytaj dalej » W meczu o trzecie miejsce Albicelestes wygrali z Chile 2:1, ale Messi już w 36. minucie wyleciał z boiska za przepychankę z Garym Medelem. Piłkarz zbojkotował ceremonię wręczenia medali, a później powiedział wprost: - Powinniśmy grać w finale, ale niestety nie pozwolono nam na to. Korupcja i sędziowie niszczą piłkę nożną na naszym terenie.

Odpocznie trzy miesiące

Po słowach, które padły z ust Argentyńczyka stało się jasne, że nie uniknie konsekwencji. Jeszcze w lipcu południowoamerykańskie media informowały o karze w wysokości 1,5 tysiąca dolarów i zawieszeniu na jeden mecz. Zarówno kwota, jak i przerwa wydawały się podejrzanie niskie. Okazało się, że federacja CONMEBOL decyzję podjęła w piątek i nie jest ona tak korzystna dla piłkarza Barcelony.

Messi został zawieszony na trzy miesiące. Tym samym nie będzie mógł wystąpić we wrześniowych meczach towarzyskich z Chile i Meksykiem, a także w październikowym spotkaniu z Niemcami. Ponadto nie zagra w marcowym spotkaniu eliminacyjnym do mistrzostwa świata z Chile, co jest efektem wspomnianej czerwonej kartki otrzymanej podczas Copa America. Na tym nie koniec – Argentyńczyk będzie musiał jeszcze zapłacić 50 tysięcy dolarów.

Z kadrą mu nie idzie

Choć Messi od lat jest uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii futbolu, to z reprezentacją ewidentnie mu nie idzie. Z nim w składzie argentyńska kadra trzykrotnie przegrywała w finale Copa America (2007, 2015, 2016), ale przede wszystkim nie zdołała triumfować w mistrzostwach świata w 2014 – w finale mundiali w Brazylii lepsi okazali się Niemcy, którzy wygrali w dogrywce.