Messi kwestionuje działania władz. "Nie wiem, czy w sprawie Neymara zrobiono wszystko"

Koniec wakacji dla Brazylijczyka. Neymar, w środku transferowego zamieszania, wrócił do treningów z PSG. Bardzo możliwe, że piłkarz opuści Paryż i przeniesie się do Barcelony. O Neymara stara się również Real Madryt.

Po zakończeniu finału Pucharu Francji, w którym PSG przegrało po rzutach karnych z Rennes, Neymar starł się z kibicem. Do sprzeczki doszło, kiedy piłkarze mistrza Francji udawali się po medale. Wówczas Brazylijczyk odepchnął kibica, który go nagrywał i najprawdopodobniej wyszydzał.

Neymar zamierza zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wrócić na Camp Nou. Brazylijski gwiazdor najchętniej nie zaglądałby już do Paryża, tylko bezpośrednio z ojczyzny zameldował się w Barcelonie. Jak zakończy się serial z udziałem 27-letniego napastnika?

Neymar barwy Dumy Katalonii reprezentował w latach 2013 - 2017, sięgając w tym czasie po dwa triumfy w Primera Division i jeden w Lidze Mistrzów. Wszystkie u boku Messiego.



Za rekordowe 222 mln euro Brazylijczyk odszedł potem do PSG.

Messi o Neymarze: jeden z najlepszych

W Paryżu grać nie chce. Przez kibiców bywa obrażany i wygwizdywany, na trybunach pojawiają się nieprzychylne mu transparenty. Marzy o odejściu, najlepiej z powrotem do Hiszpanii - albo do Barcelony, albo Realu Madryt.



W rozmowie z katalońskim "Sportem" na temat Brazylijczyka wypowiedział się Messi. - To jeden z najlepszych piłkarzy świata. Nie czuję się rozczarowany, że go z nami nie ma, chociaż z chęcią bym go tu zobaczył. Szczerze mówiąc nie jestem pewien, czy zrobiono wszystko, co możliwe, by go sprowadzić. Rozmawiałem z nim kilka razy, mówił, że z ochotą do nas dołączy - wyznał Argentyńczyk.

Źródło: Getty Images Neymar chce odejść z PSG

Odniósł się także do słów Cristiano Ronaldo, który oświadczył niedawno, że z chęcią wybrałby się z nim na wspólną kolację. - Nie przyjaźnimy się, kilka zdań wymieniamy jedynie przy okazji piłkarskich imprez. Nie wiem, czy przy naszych obowiązkach będzie to możliwe, ale jestem za. Nie mam problemów z przyjęciem tego zaproszenia - zapewnił Messi.



Od początku sierpnia nie pomaga kolegom na boisku - pauzuje z powody kontuzji łydki, która dopadła go na treningu. - Medycy mówią, że leczenie jest trudne i uciążliwe, dlatego trwa tak długo. Nie wiem, kiedy będę gotowy. Na sobotni mecz z Valencią nie. Być może na wtorkowy z Borussią Dortmund z Lidze Mistrzów - zapowiedział.