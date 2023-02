Ojciec Messiego odniósł się do przyszłości syna. Cios dla kibiców Barcelony

W tym tygodniu ojciec gwiazdy PSG najpierw pojawił się w stolicy Francji. We wtorek obejrzał mecz z Bayernem Monachium w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Następnego dnia kontynuował rozmowy z przedstawicielami paryskiego klubu o nowej umowie syna, bo dotychczasowa wygasa latem.

Wedle informacji francuskich i hiszpańskich mediów odrzucił jednak zaproponowane warunki nowego kontraktu. "L'Equipe" donosi, że PSG planuje obniżyć wydatki, by uniknąć problemów z UEFA, ale Argentyńczyk nie chce przystać na niższą pensję. "Bomba we Francji". Trudne rozmowy Messiego z PSG Co z przyszłością... czytaj dalej »

W Barcelonie brakuje warunków

Oliwy do ognia dolało pojawienie się Jorge Messiego w Barcelonie tuż po negocjacjach w Paryżu. Dziennikarze katalońskiego "Sportu" mieli okazję porozmawiać z nim na lotnisku, ale nie usłyszeli dobrych wieści dla fanów ekipy z Camp Nou.

- Nie sądzę, żeby Leo kiedykolwiek zagrał jeszcze dla Barcy - stwierdził ojciec mistrza świata cytowany przez Hiszpanów.

- Warunki nie są odpowiednie. Nie rozmawialiśmy z Laportą (prezesem Barcelony - red.) i nie ma żadnej oferty - zamknął temat przed wylotem z Katalonii.

Nie jest tajemnicą, że lider hiszpańskiej ekstraklasy zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. To właśnie one sprawiły, że Messi w 2021 roku odszedł do Paris Saint-Germain. Trudno wyobrazić sobie powrót Argentyńczyka przy obecnej kondycji ekonomicznej klubu z Barcelony.



Wedle medialnych doniesień bardziej realną opcją w przypadku ostatecznego niepowodzenia negocjacji z PSG są przenosiny Messiego do Stanów Zjednoczonych. Duże zainteresowanie wyraża Inter Miami rywalizujący w lidze MLS.